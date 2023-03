Nowy sondaż. Zdecydowany lider niechlubnego rankingu

Najnowszy sondaż dotyczący zaufania, jakim Polacy darzą liderów sceny politycznej przygotował IBRiS na zlecenie Onetu. Wynika z niego, że największym zaufaniem, podobnie jak w poprzednim takim zestawieniu, cieszy się Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 42,5 proc. badanych, z czego 15,2 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie”, a 27,4 proc. „raczej”. Politykowi nie ufa z kolei 38,3 proc. respondentów, a dla 19,1 proc. pozostaje obojętny.

Sondaż zaufania. Szymon Hołownia pikuje

Podium w zakresie zaufania uzupełnili prezydent Andrzej Duda, którego jako wartego zaufania wskazało 41,6 proc badanych i premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 37,7 proc. biorących udział w sondażu. Wynik szefa rządu przyćmiewa jednak fakt, że jako niegodnego zaufania wskazało go aż 51,9 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach nowego rankingu zaufania znaleźli się m.in.: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z wynikiem 36,4 proc., przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – 33,5 proc., były premier Donald Tusk 32,5 proc. i współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń, któremu ufa 31,2 proc. badanych.

Najbardziej niezadowolony z wyników sondażu może być Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 z wynikiem zaledwie 28,7 proc. przesunął się na 9 pozycję w rankingu. Co więcej, ów znaczący spadek jest dla Hołowni o tyle bolesny, że w zestawieniu wyprzedził do prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 30,8 proc. badanych.

Zdecydowany lider niechlubnego rankingu

Nieco inaczej prezentuje się podium przy pytaniu o brak zaufania. Tutaj bezkonkurencyjnym liderem pozostaje lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Ministra sprawiedliwości, jako niegodnego zaufania wskazało aż 62,4 proc. respondentów, z czego 56,5 proc. zdecydowanie mu nie ufa.

Kolejne miejsca na podium również przypadły politykom Zjednoczonej Prawicy. Za Ziobrą uplasował się lider koalicji rządzącej Jarosław Kaczyński z brakiem zaufania na poziomie 54,7 proc.. Trzecie miejsce w rankingu zajął szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin, któremu nie ufa 54,1 proc. respondentów. Tuż za podium znaleźli się wspomniany już Mateusz Morawiecki (51,9 proc.) i Donald Tusk, któremu nie ufa 51,2 proc. badanych.

Czytaj też:

Referendum w sprawie aborcji? „Hołownia był w seminarium i przyrzekał wierność biskupom”Czytaj też:

Najnowszy sondaż wyborczy. Minimalna różnica między PiS i PO, zaskoczenie na trzecim miejscu