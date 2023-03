Molestowanie sprowadza kobiety do pozycji sex lalki. „Dotykanie, poklepywanie, sprośne uwagi”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: „Molestowanie seksualne to stały punkt w zawodowym życiu kobiet” – przeczytałam takie zdanie i zatrwożyłam się. Na ten problem Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne chce zwrócić uwagę w kampanii społecznej, w której wykorzystano dmuchane lalki...

Karolina Kędziora: Z sex shopu.

Skąd ten pomysł?

K.K.: Od razu powiem, że ta kampania jest bardzo mocno powiązana z wynikami raportu („Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług”, PTPA, 2022 r. – red.). To, co jest ważne w tym raporcie, to całe mnóstwo cytatów, wypowiedzi kobiet, które brały udział zarówno w badaniu poprzez wypełnianie ankiet, ale też pogłębionych wywiadach. I jest kilka takich cytatów, które mocno zapadają w pamięć, chociażby taki, gdy jedna z respondentek mówi o tym, że czuje jak „zestaw elementów do złapania, zaliczenia, wykorzystania”. Inna kobieta mówi o uprzedmiotowieniu. O tym, że po sytuacji, która ją spotkała czuła się brudna...