„Przygotowanie cudzoziemców do szturmowania granicy Polski”. Straż Graniczna opublikowała nagranie

Straż Graniczna poinformowała 4 marca, że przez ostatnie 24 godz. do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 68 migrantów. Najwięcej takich prób miało miejsce na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG w Mielniku. Zatrzymano tam 29 cudzoziemców.

Kolejne osoby ujawniono na odcinku ochranianym przez placówki SG w Narewce, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Migranci pochodzili z różnych rodzajów świata. To obywatele Syrii, Afganistanu, Jemenu i Libanu. Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano Gruzina, który przewoził czterech Syryjczyków.

Najnowszy komunikat SG ws. granicy polsko-białoruskiej

Straż Graniczna opublikowała również nagranie, na którym widać kilka osób. Na kolejnym kadrze widać, że są to nielegalni migranci, którzy zbliżają się do muru pod granicą polsko-białoruską. Na innym ujęciu widać z kolei osobę, która niesie składaną drabinę, kolejna ma nożyce do cięcia concertiny.

„Cudzoziemcy, do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przygotowują się już w krajach swojego pochodzenia. Wiedzą, że będzie to nielegalna podróż, dlatego opłacają organizatorów, którzy dowożą ich pod samą granicę” – podkreślono we wpisie SG. Zdarzenie miało miejsce na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Stanisław Żaryn: „Dzięki Straży Granicznej granica RP pozostaje bezpieczna”

Wideo skomentował zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych. „Kolejny materiał Straży Granicznej, który pokazuje przygotowanie grup cudzoziemców do szturmowania granicy Polski. Dzięki Straży Granicznej granica Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje bezpieczna” – podkreślił Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski dzień wcześniej napisał, że „polepszenie pogody w Europie Środkowej oraz nadejście cieplejszych miesięcy może powodować zwiększony napór na granicę Polski, oraz kolejne próby destabilizowania wschodniej flanki NATO”.

