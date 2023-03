Szef komisji ds. pedofilii o śmierci syna posłanki: Nie mamy prawa tej sprawy pozostawić

Śmierć nastoletniego dziecka posłanki Platformy Obywatelskiej wstrząsnęła polską sceną polityczną. Chłopiec przed kilkoma laty padł ofiarą pedofila, a dziennikarze rządowych mediów w ramach politycznej walki ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, podali informacje umożliwiające jego identyfikację.

Gasiuk-Pihowicz: To dziecko zostało zaszczute

W audycji „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz o śmierć syna posłanki wprost oskarżyła media publiczne. – Jesteśmy wstrząśnięci tragiczną informacją, która do nas dotarła – mówiła, podkreślając, że wiadomość o śmierci nastolatka trafiła do polityków dopiero w piątek 3 marca.

– To dziecko zostało zaszczute przez TVP. Wszyscy winni w tej sprawie muszą zostać rozliczeni i będą rozliczeni. Wiemy, kto jest winny, kto upubliczniał dane osobowe tego dziecka – dodawała. – To media publiczne upubliczniły dane osobowe skrzywdzonego chłopca – podkreśliła raz jeszcze.

Błażej Kmieciak: To jest sprawa, którą bardzo mocno żyję

Dziennikarze Onetu o komentarz do tej sprawy postanowili zapytać Błażeja Kmieciaka, szefa komisji ds. pedofilii. Usłyszeli od niego, że do dnia pogrzebu nie chce szerzej wypowiadać się na ten temat. – Myślę, że do czasu pogrzebu — z racji szacunku dla niewyobrażalnego bólu, jaki czuje rodzina Mikołaja — taka wstrzemięźliwość jest konieczna – mówił.

– Równocześnie myślę, że nie mamy prawa, by tę sprawę pozostawić – podkreślał Kmieciak. – To jest sprawa, którą bardzo mocno żyję. Jako urzędnik, jako człowiek, ale także jako tata dziecka nieco starszego niż zmarły Mikołaj – zaznaczał.

Tusk obiecuje rozliczenie „wszystkich ludzkich krzywd i tragedii”

Za pośrednictwem Twittera całą sprawę skomentował też szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. „Rozliczymy PiS z każdego łajdactwa, ze wszystkich ludzkich krzywd i tragedii, do jakich doprowadzili, sprawując władzę. Przyrzekam” – pisał. „Do samego spodu. Bez wyjątków” – wtórował mu Arkadiusz Myrcha.

Portal Press Serwis w styczniu tego roku informował, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za „emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila”. Wcześniej skargę na te same media za ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację ofiar pedofila złożył Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP.

Czytaj też:

Overbeek: Sapieha kluczowy dla zrozumienia, dlaczego Jan Paweł II odwracał wzrokCzytaj też:

Uwaga! TVN: Zgotowała dzieciom piekło na ziemi. „To tak obrzydliwe, że brakuje słów”