Duża grupa próbowała nielegalnie przedostać się do Polski. Nowy raport Straży Granicznej

Według najnowszego komunikatu Straży Granicznej w niedzielę 5 marca granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 82 osoby. Na odcinku podlegającym placówce w Bobrownikach 12 cudzoziemców, między innymi z Syrii i Nigerii, przeprawiło się wpław przez rzekę Świsłocz. Z kolei na odcinku patrolowanym przez pograniczników z Krynek rzekę sforsował obywatel Pakistanu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali też obywatela Ukrainy, który pomagał migrantom w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Polski. Przewoził on sześciu obywateli Jemenu.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

W sobotę granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowało przekroczyć aż 130 osób. Najwięcej z tej grupy, bo aż 59 cudzoziemców, zjawiło się na odcinku podlegającym placówce w Mielniku. Z kolei w piątek na terytorium Polski chciało wejść 68 osób.

W sobotę Straż Graniczna opublikowała także nagranie, na którym widać cudzoziemców podchodzących pod barierę. Byli oni wyposażeni między innymi w sprzęt do cięcia drutów i drabiny. „Cudzoziemcy, do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przygotowują się już w krajach swojego pochodzenia. Wiedzą, że będzie to nielegalna podróż, dlatego opłacają organizatorów, którzy dowożą ich pod samą granicę” – podkreślono we wpisie.

Służby spodziewają się „zwiększonego naporu” na granicę

Wideo skomentował zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych. „Kolejny materiał Straży Granicznej, który pokazuje przygotowanie grup cudzoziemców do szturmowania granicy Polski. Dzięki Straży Granicznej granica Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje bezpieczna” – podkreślił Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski dzień wcześniej napisał, że „polepszenie pogody w Europie Środkowej oraz nadejście cieplejszych miesięcy może powodować zwiększony napór na granicę Polski, oraz kolejne próby destabilizowania wschodniej flanki NATO”.

