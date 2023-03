Awantura w TVP Info, poseł wyszedł ze studia. „Gratuluję panu tego teatrzyku”

W programie „Minęła 8” była omawiana m.in. publikacja „The Sun”, w której przedstawiono rzekome plany Władimira Putina dotyczące nie tylko wojny w Ukrainie. W dyskusji wziął udział Tomasz Trela, który nie skomentował jednak tych doniesień, a odniósł się do tragedii w rodzinie Magdaleny Filiks. W wieku 15 lat zmarł syn posłanki PO. Kilka lat temu chłopiec padł ofiarą pedofila, a w stosunku do rządowych mediów pojawiły się zarzuty, że opublikowały dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego, co mogło wywołać u niego kolejną traumę.

– Panie redaktorze, szanowni państwo, zanim ocenię tę publikację, pan pozwoli, że ja panu zadam jedno pytanie – rozpoczął poseł Nowej Lewicy. Bartłomiej Graczak stwierdził, że to do jego obowiązków jako osoby, która prowadzi program, należy zadawanie pytań i kierowanie dyskusją. – W piątek wieczorem dowiedzieliśmy się, że nie żyje młody chłopiec, syn posłanki – mówił dalej Tomasz Trela. – Wiem, że chce pan to wykorzystać politycznie, tak jak inni politycy opozycji, ale ja na to nie pozwolę w tym programie – kontrował prowadzący.



Awantura na antenie TVP Info. Tomasz Trela: Zaszczuliście młodego chłopaka

– Nie żyje młody chłopiec, dlatego że pana koledzy w tej telewizji i w Radiu Szczecin zaszczuli młodego chłopaka. Zaszczuliście młodego chłopaka, dlatego że robicie politykę – ocenił poseł w dalszej części programu. – Nie, to pan robi politykę w tym momencie – odparł prowadzący. – Mam do pana pytanie, czy pan się od tego odetnie? Odetnie się pan od swoich kolegów? – pytał Tomasz Trela. Bartłomiej Graczak poinformował, że inne media również publikowały materiały w sprawie.

Po kilku minutach ponownie głos zabrał Tomasz Trela. – Chce pana jeszcze raz zapytać, bardzo spokojnie, czy pan odetnie się od tej roboty, którą robią pana koleżanki i koledzy i robili w mediach publicznych i w szczecińskim radiu. Od tego trzeba się odciąć – powiedział poseł Lewicy. – Pan wykorzystuje tragedię do polityki. Kolejny dzień robi to pan i inni politycy opozycji. Ja się odcinam od robienia polityki na tragedii – powiedział Bartłomiej Graczak.

Trela wyszedł ze studia TVP Info. Graczak: Gratuluję panu tego teatrzyku



Wymiana zdań między politykiem a prowadzącym program przedłużała się. – Przyszedł pan do studia i atakuje pan prowadzącego, zamiast uderzyć się we własne piersi – kontynuował Bartłomiej Graczak. – Przychodzę do studia, w którym rozpoczęła się nagonka i szczucie na posłankę. Najpierw zabiliście Adamowicza… – powiedział Trela. – Co pan mówi, panie pośle? – podniósł głos prowadzący. – Teraz nie żyje dziecko. Nie będę brał udziału w takim programie – kontynuował poseł Nowej Lewicy.

– Do widzenia, panie pośle – powiedział prowadzący. – Przyszedł pan tutaj atakować dziennikarzy i oskarżać nas, że zabiliśmy Pawła Adamowicza. Jest pan niepoważny – ocenił Bartłomiej Graczak. – Tak, tak zrobiliście. To jest wasza robota – stwierdził Tomasz Trela, po czym wyszedł ze studia. – Bardzo piękna scena, gratuluję panu tego teatrzyku. Do widzenia – zakończył prowadzący.

Poseł KO zapowiedział bojkot TVP

Dzień wcześniej Artur Łącki z KO zapowiedział bojkot TVP Info. – Niech pan się spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii? Czy dopiero wtedy przyjdzie opamiętanie? Czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej polityki, że Polacy nie chcą, aby ginęły ich niewinne dzieci? Czy dopiero oni to zrozumieją? – pytał Artur Łącki, zwracając się do Adriana Klarenbacha.

– Dopóki nie przeprosicie za to, dopóki ci pseudodziennikarze, te kreatury dziennikarskie nie poniosą konsekwencji, ja i żaden uczciwy polityk nie przyjdzie do waszego programu. To chciałem wam powiedzieć. Nie pozwolimy, żebyście zabijali polskie, niewinne dzieci. Nie pozwolimy na to. Dziękuję, panie redaktorze i do widzenia – oświadczył poseł i rozłączył się.

