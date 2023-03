W Kodeksie pracy pojawi się nowy rodzaj urlopu? Ma wesprzeć właścicieli zwierząt domowych

Fundacja Centaurus to założona 2006 r. międzynarodowa organizacja non-profit, która koncentruje swoje działania na dobroczynności wobec zwierząt.

Płatny urlop na opiekę nad chorym zwierzakiem

Prowadzi ona np. Zwierzęcy Folwark w Szczedrzykowicach w województwie dolnośląskim, który stanowi największy azyl dla koni w całej Europie. „Ocaliliśmy już stado ponad 2 500 koni i osłów, kilka tysięcy psów i kotów oraz setki zwierząt gospodarskich i domowych” – czytamy na stronie fundacji.

Centaurus zainicjował właśnie zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem zmian w Kodeksie pracy. Ich celem jest wprowadzenie płatnego urlopu, który ma umożliwić opiekę nad chorym zwierzęciem domowym: psem, kotem czy chomikiem.

„Zwierzęta powinny otrzymać taką samą opiekę w nagłych wypadkach”

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego albo bezpłatnego, jeśli w godzinach pracy chce zabrać pupila do weterynarza.

„Czy kiedykolwiek musiałeś opuścić pracę, ponieważ twój zwierzak był chory? Większość z nas była w tej sytuacji – i to jest zawsze trudna decyzja do podjęcia. Czy iść do pracy i ryzykować zdrowie swojego zwierzaka, czy może zostać w domu i stracić dniówkę? Niestety, dla większości z nas wybór jest jasny. Musimy iść do pracy. Ale co by było, gdyby istniała inna opcja? Co by było, gdybyś mógł wziąć płatny urlop na opiekę nad chorym zwierzakiem? To jest właśnie cel naszej petycji. Wierzymy, że zwierzęta powinny otrzymać taką samą opiekę w nagłych wypadkach jak ludzie” – wyjaśnia Centaurus.

Fundacja Centaurus musi zebrać 100 tys. podpisów

Proponowane zmiany przewidują wprowadzenie do 7 dni płatnego urlopu w ciągu roku z tytułu opieki nad zwierzęciem domowym. Za jeden dzień urlopu pracownikowi miałoby przysługiwać wynagrodzenie w wysokości do 70 proc. stawki dziennej.

Aby zapobiec nadużyciom, pracownik miałby obowiązek przedłożenia swojemu pracodawcy stosowne zaświadczenie od weterynarza, podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego.

Aby projekt zmiany przepisów trafił do Sejmu, fundacja musi zebrać 100 tys. podpisów. Zbiórka odbywa się drogą internetową na stronie Podpisuje.to. Do chwili publikacji artykułu podpisy złożyło ponad 22 tys. osób. Jeśli inicjatywa zakończyłaby się sukcesem, Polska byłaby pierwszym krajem w Europie, który wprowadziłby płatny urlop na opiekę nad zwierzętami domowymi.

