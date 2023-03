Tzw. domniemanie zgody na seks to przeżytek. Prawniczka: Definicja gwałtu ma 100 lat. Czas na zmianę

Marcin Lewicki: Proponowane zmiany są fundamentalne: zamiast domniemanej zgody na seks – ­domniemanie braku tej zgody. Jak uzyskać pewność, że druga osoba wyraża zgodę na seks?

Danuta Wawrowska: Najprościej zapytać. I wcale nie jest tak, że nagle cały nastrój i romantyzm chwili pryśnie. Człowiek nie jest zwierzęciem i nie kieruje się wyłącznie popędem. Każda osoba biorąca udział w akcie seksualnym powinna się upewnić co do zgody partnerki lub partnera. Zgoda nie zawsze musi mieć charakter werbalny, ale zawsze musi być jednoznacznie wyrażona. I – co nie mniej ważne – w każdej chwili może zostać cofnięta. Każdy może się rozmyślić i należy to respektować.

Zdaję sobie sprawę, że proponowana przez nas nowelizacja ma charakter fundamentalny i musi za nią pójść kampania edukacyjna, powodująca zmianę sposobu myślenia o ofiarach i sprawcach przemocy seksualnej.

Aby nowe prawo było skuteczne, musi być zrozumiałe i zaakceptowane społecznie. Dlatego oprócz opracowania i złożenia projektu nowelizacji proponujemy także kampanię społeczną.

Dlaczego w ogóle należy zmienić prawną definicję gwałtu?

Obecna definicja zgwałcenia, zapisana w art. 197 kodeksu karnego „(…) Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze (…)” ma prawie sto lat.