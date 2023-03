Posłanka Koalicji Obywatelskiej przeprasza w imieniu Jana Pawła II

– Oto 2-1-3-7 powodów za które trzeba przeprosić. Ordo Iuris apeluje, że powinnam przeprosić za atak na Jana Pawła II. Więc przepraszam: za księdza, który podczas lekcji religii wkładał dziewczynkom penisa do ust, a Wojtyła nie zrobił z tym nic – mówi w swoim nagraniu Jachira odnosząc się do głośnego dokumentu wyemitowanego w poniedziałek na antenie TVN24.

– Przepraszam za to, że zgwałconemu przez księdza chłopcu Wojtyła wręczył różaniec zamiast okazać prawdziwą pomoc, wsparcie oraz zawiadomić odpowiednie organy ścigania. Przepraszam za miłosierdzie, które Wojtyła okazał księżom pedofilom, a nie ich ofiarom – kontynuuje posłanka.

– Owszem, przepraszajmy. Przepraszajmy dzieci, które skrzywdzili księża chronieni przez Wojtyłę. Dzieci i wszystkie ofiary, które nie otrzymały sprawiedliwości. Zróbmy wszystko, aby w Polsce, którą nie będzie już niedługo rządził Kościół Katolicki, sprawiedliwość była po stronie ofiar i dzieci, a nie księży pedofilów – mówi Jachira.

Apel Ordo Iuris

W listopadzie 2022 r. Fundacja Ordo Iuris, do której należy m.in. Kaja Godek, wezwała parlamentarzystkę do przeprosin po jednym z wystąpień. Pod jej apelem podpisały się również szkoły i przedszkola noszące imię Jana Pawła II.

– Czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół. Pora skończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także w Sejmie – mówiła wówczas posłanka Koalicji Obywatelskiej.

„Franciszkańska 3”

W poniedziałkowy wieczór TVN24 wyemitowało reportaż „Franciszkańska 3”. Według pokazanych w materiale ustaleń dziennikarza Marcina Gutowskiego, Jan Paweł II miał być w pełni świadomy nadużyć seksualnych w Kościele. Jeszcze zanim został papieżem miał pomagać w przenoszeniu podejrzanych księży do innych parafii czy zakonów.

