Skandaliczny pasek w TVP Info. „Hieny stulecia. Jak tak można?!”

Posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała w miniony piątek o śmierci swojego syna. Obecnie sprawą śmierci nastolatka zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która – jak wynika z informacji Wirtualnej Polski – prowadzi śledztwo w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego, czyli „doprowadzenia do samobójstwa”. Jednak o sprawie chłopca stało się głośno za sprawą mediów rządowych, bo ich pracownicy opublikowali dane umożliwiające identyfikację nastolatka.

Przewodniczący KRRiT chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za „emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila”, co jednak nie przeszkodziło TVP Info w tym, żeby we wtorek prowadzić „wydanie specjalne” poświęcone sprawie. Podczas programu widzowie zobaczyli skandaliczny pasek, na którym napisano: „Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej”.

Szokujący pasek w TVP Info po śmierci syna posłanki KO

Treść paska wywołała burzę. „Hieny, nie dziennikarze. Hieny stulecia. Jak tak można?!” – oburzała się posłanka PO Agnieszka Pomaska. „Po prostu zwyrodnialcy” – skomentował krótko Robert Biedroń. „Jeśli ktoś myślał, że TVP info nie przekroczy kolejnych granic zbydlęcenia, to taki pasek zaserwowali przed chwilą. Upadek” – napisał Jan Strzeżek.

„Jesteście obrzydliwi TVP Info” – stwierdziła posłanka KO Monika Rosa. „Obrzydliwi, cyniczni ludzie, którzy nie cofną się przed niczym. Wyrządzili wiele zła i brną dalej” – napisała z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska. „Dranie zamiast przeprosić i milczeć kłamią i szczują dalej. PiSowcy dumni z TVP”? – grzmiała Barbara Nowacka.

Mocne słowa Tuska. "Mikołaj został zaszczuty"

Wcześniej do sprawy odniósł się na konferencji prasowej lider PO Donald Tusk. – To, co dzisiaj czujemy wszyscy, to wielki żal. Mikołaj odebrał sobie życie. Był ofiarą przestępstwa. Matka zrobiła wszystko, żeby to cierpienie było możliwie jak najmniejsze. Do tego była potrzebna dyskrecja. Niestety, po jakimś czasie niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną – mówił Tusk. – Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, delikatności, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tak zwanych mediów publicznych – dodał.

Tusk zabrał głos po śmierci syna posłanki KO. Mocne słowa lidera PO

Posłanka Koalicji Obywatelskiej przeprasza w imieniu Jana Pawła II