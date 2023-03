Gdula o śmierci syna posłanki PO: To tragedia, za którą odpowiedzialni są politycy

W ostatnim czasie pojawiły się przesłanki, jakoby były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski miał szanse zostać nowym szefem NATO. Taki wariant zdecydowanie popiera poseł Lewicy Maciej Gdula, według którego próżno szukać w obecnej ekipie politycznej kogoś porównywalnego, jeśli chodzi o doświadczenie. – To byłoby totalną małostkowością rządu, gdyby nie zdecydowano się poprzeć Kwaśniewskiego. Myślę, że Aleksander Kwaśniewski nie uchylałby się, żeby zostać szefem NATO, gdyby dostał taką propozycję. To by było dobre i dla NATO i dla Polski. Kwaśniewski ma najmocniejsze papiery, żeby zostać szefem NATO – mówi poseł Lewicy w rozmowie z Joanną Miziołek.

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu odcinka:

Maciej Gdula: Kobiety w Polsce nie mają dostępu do swoich praw

Gość programu “Mówiąc Wprost” odniósł się także do sprawy, która od pewnego czasu znów została wzięta na tapet: legalność aborcji i ewentualne referendum w tej sprawie. Maciej Gdula zaznaczył, że “referenda w Polsce są referendami politycznymi”. – Jeżeli aborcję wrzucimy w ten magiel, wojnę polityczną, to nie będziemy mogli o tym racjonalnie rozmawiać. Nie będziemy mogli doprowadzić do tego, żeby to nieludzkie prawo zostało zniesione. Aborcja to nie jest temat do głosowania w referendum – uważa poseł Lewicy. – Polki dziś są pozbawione swoich podstawowych praw. Nie czują się bezpiecznie idąc do ginekologa.