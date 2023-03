Zabójstwo Eryka z Zamościa. Sąd zdecydował o losie 16-latki

Przypomnijmy: w ubiegły wtorek, 28 lutego, przy ul. Piłsudskiego w centrum Zamościa doszło do zakatowania 16-letniego Eryka.

Co ustaliły organy ścigania ws. śmierci Eryka w Zamościu?

Z ustaleń organów ścigania wynika, że został on zaczepiony przez grupę nastolatków. Padły wyzwiska, a następnie doszło do rękoczynów. Gdy 16-latek upadł na ziemię, napastnicy zaczęli go kopać po całym ciele.

Przestali dopiero wtedy, gdy stracił przytomność. Wówczas napastnicy uciekli. Przybyła na miejsce zdarzenia załoga karetki pogotowia reanimowała 16-latka przez godzinę.

Niestety, jego życia nie udało się uratować – obrażenia okazały się zbyt rozległe. Jak stwierdzono w protokole sekcji zwłok, przyczyną śmierci Eryka były obrażenia głowy, które doprowadziły do „odruchowego zatrzymania krążenia”.

Czworo nastolatków usłyszało zarzuty ws. śmierci Eryka

Wkrótce po tragedii zatrzymano cztery osoby: 17-letniego Daniela G., 16-letnich Szymona J. i Arkadiusza P. oraz 16-letnią Gabrielę P. Prokuratura postawiła Danielowi G. zarzut udziału w pobiciu i zabójstwa – to on zdaniem śledczych miał zadać śmiertelne uderzenie w głowę. Grozi mu do 25 lat za kratami.

Dwóm 16-latkom postawiono natomiast zarzut udziału w pobiciu, zaś 16-latce zarzut pomocnictwa w związku ze śmiertelnym pobiciem. Wszystko wskazuje na to, że motywem ataku miały być plotki, które Eryk miał rzekomo rozpowiadać na temat Gabrieli P.

16-latka trafiła do ośrodka wychowawczego

Jak donosi RMF FM, we wtorek, 7 marca, sąd rodzinny wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu Gabrieli P w ośrodku wychowawczym.

– Nie brała bezpośrednio udziału w tym zdarzeniu, natomiast ułatwiła popełnienie przestępstwa poprzez wskazanie sprawcom m.in. o której godzinie Eryk kończy lekcje i wskazała go – skomentował prok. Artur Szykuła, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Warto dodać, że już wcześniej Daniel G. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, a Szymon J. i Arkadiusz P. zostali umieszczeni na ten sam okres w schronisku dla nieletnich.

16-latka usłyszała zarzut ws. zabójstwa Eryka z Zamościa. „Czyścili buty z jego krwi"

32-latka zmarła w drodze między szpitalami. Dyrektor zabrał głos po tragedii