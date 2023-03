Dr Fiałek, reumatolog: Zastanawiam się nad wyjazdem z kraju. Dostałem propozycje ze Szwecji, Danii i ze Szwajcarii

Lek. Bartosz Fiałek ma 35 lat, jest specjalistą w dziedzinie reumatologii, popularyzatorem nauki, dziesiątkom tysięcy obserwujących w sieci tłumaczy medyczne zagadnienia, a w czasie pandemii COVID-19 namawiał Polaków do szczepień. Ostatnio został odwołany z funkcji zastępcy dyrektora ds. medycznych szpitala powiatowego w Płońsku oraz kierownika oddziału reumatologicznego. Jak sam mówi, decyzja dla niego jest niezrozumiała. Na odchodne miał usłyszeć tylko: „Musiałem podjąć taką decyzję. Osobiście nic do pana nie mam. Życzę powodzenia”.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Chyba pierwszy raz w życiu widziałam, by lekarz w portalu społecznościowym zamieszczał CV. To akt desperacji czy prztyczek w nos dla tych, którzy rozwiązali z panem umowę?

Dr Bartosz Fiałek: Wychodzę z założenia, że nie na wszystkim się znam, dlatego umieściłem w sieci swoje CV, by ktoś, kto zajmuje się rekrutacją, podpowiedział być może, co powinienem zrobić lepiej. Przyznam szczerze, że to pierwszy raz w życiu, kiedy piszę tak obszerne CV i list motywacyjny.

Boi się pan przestoju zawodowego?

Nie. Kilka miejsc już zaproponowało mi pracę. W kraju nie ma lekarzy, a specjalistów w dziedzinie reumatologii brakuje szczególnie, to bardzo trudna, rzadka specjalizacja, dlatego jestem spokojny o zatrudnienie. Lekarze reumatolodzy są na wagę złota w Polsce. Zresztą również i za granicą.