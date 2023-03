Nie żyje syn posłanki KO. Siedziba Radia Szczecin zdewastowana, mocne słowa Kmieciaka

O śmierci swojego syna posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała w piątek 3 marca. Chłopiec miał 15 lat i popełnił samobójstwo. Postępowanie w sprawie śmierci nastolatka prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. – W sprawie została przeprowadzona sekcja zwłok, czekamy na opinię lekarza medycyny sądowej. Badane są wszystkie okoliczności sprawy – wyjaśniła rzecznik Alicja Macugowska-Kyszka.

O sprawie chłopca stało się głośno za sprawą pracowników mediów rządowych. Kilka lat temu padł on ofiarą pedofila. Dziennikarze opublikowali dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski chce nałożyć kary na Radio Szczecin i TVP Info za „emisję treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila”. Wcześniej skargę w tej samej sprawie złożył Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP.

Tusk o śmierci syna Filiks

W czasie pogrzebu syna Magdaleny Filiks Donald Tusk stwierdził, że państwo miało opiekać się rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa. – Matka i syn powinni móc liczyć na pomoc władzy, a także – jeśli byłoby to potrzebne – mediów publicznych. Matka i syn stali się ofiarami państwa – ocenił lider Platformy Obywatelskiej. – Wszyscy czujemy dzisiaj wielki żal. Mikołaj został właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, brak delikatności, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy – dodał.

Szef komisji ds. pedofilii: Mikołaj Filiks stał się ofiarą sporu politycznego

Zdaniem przewodniczącego państwowej komisji ds. pedofilii Mikołaj Filiks w jakiś sposób stał się ofiarą pewnego sporu politycznego. – Nie podobają mi się podobne wypowiedzi polityczne. Stawianie tego typu diagnoz przez polityków nie pomaga – powiedział Błażej Kmieciak na antenie Polsat News. Szef komisji podkreślił, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nastolatka. – Będziemy patrzeć na to, czy dobro i bezpieczeństwo dziecka było zachowane. Dlatego zwróciliśmy uwagę na wypowiedzi części mediów, wskazujące w taki sposób informacje, gdy – w czasach internetu – jesteśmy w stanie dotrzeć do osób skrzywdzonych. Nie mamy prawa z butami wchodzić w ich życie, w ból i cierpienie, a to się stało. To jest skandaliczne i haniebne – podkreślił.

Kmieciak: Działanie Radia Szczecin i TVP Info skrajnie nieodpowiedzialne

Błażej Kmieciak dodał, że wątki polityczne weszły bardzo mocno w życiorys tego człowieka. – Działanie dziennikarza, który rozpoczął tego typu kampanię informacyjną, było działaniem niemądrym, działaniem złym, działaniem nieetycznym, co stwierdziła także Rada Etyki Mediów – zaznaczył. – Działanie Radia Szczecin i portalu TVP Info – trzeba powiedzieć wprost – były skrajnie nieodpowiedzialne. Materiał dotyczący tego przestępstwa, powinien mieć miejsce wiele miesięcy temu. Po drugie, można było całkowicie pominąć postać tego młodego bohatera. Tak się nie stało i to jest skandaliczne – podsumował szef komisji.

Zniszczona siedziba Radia Szczecin

We wtorek 7 marca w godzinach wieczornych drzwi do siedziby Radia Szczecin zostały oblane farbą. Na chodniku przed budynkiem pojawił się napis: „Macie krew na rękach”. Kom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdziła, że policja dostała późnym wieczorem zgłoszenie o uszkodzeniu mienia Radia Szczecin. – Policjanci pracują na miejscu, ustalają okoliczności zdarzenia – przekazała.