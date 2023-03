Antyukraińskie treści w sieci. Pod lupą wpisy Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” w rocznicę wojny w Ukrainie przeprowadziło badania dotyczące mowy nienawiści w internecie w stosunku do uchodźców pochodzących z Ukrainy. W analizie wykorzystano platformę SentiOne Listen, która dzięki sztucznej inteligencji monitoruje publiczne wypowiedzi w sieci.

W badaniu uwzględniono treści zamieszczane na Facebooku i Twitterze przez trzy skrajnie prawicowe kanały: wRealu24, Media Narodowe i eMisja.tv oraz trzech liderów Konfederacji: Grzegorza Brauna, Krzysztofa Bosaka i Janusza Korwin-Mikkego.

Podsycają niechęć wobec Ukraińców. Zbadano najczęstsze teorie spiskowe

Wśród najczęściej rozpowszechnianych treści, podsycających niechęć wobec uchodźców, znalazły się antyukraińskie i antysemickie teorie spiskowe. Chodzi o rzekomą „ukrainizację” Polski, powstawanie „Ukropolu” czy „Ukropolinu” zdominowanego przez Ukraińców i Żydów czy fałszywe informacje o rzekomych przywilejach dla uchodźców kosztem Polaków w każdej sferze życia.

W analizie zwrócono także uwagę na odniesienia do historii, aby wzbudzić wrogość wobec uchodźców z Ukrainy, przedstawiając ich jako ludzi okrutnych i groźnych. Przez rok pojawiło się prawie 400 tys. antyukraińskich wypowiedzi, które miały około 547 mln odsłon. Najpopularniejsze ksenofobiczne hasła to „ukrainizacja” i powiązany z nią hasztag „#stopukrainizacjiPolski”. Wygenerowało to 11 276 wzmianek i 11 619 123 odsłony.

Mowa nienawiści wobec uchodźców z Ukrainy. Zbadano wpisy liderów Konfederacji

Z kolei hasła „banderowcy”, „banderyzm” i „banderyzacja” wygenerowały 5162 wzmianki i 3 373 659 odsłon. Z kolei 684 wzmianki dotyczyły „Ukropolu”/”Ukrpolu” co przełożyło się na 727 011 wyświetleń. Współtwórcy raportu zwracają uwagę, że „wśród Polaków spada akceptacja dla obecności uchodźców wojennych z Ukrainy”.

