Przyjaciółka Jana Pawła II o ostatniej rozmowie z papieżem. „Pytałam, dlaczego nie reaguje. Milczał”

TVN24 w najnowszym reportażu z cyklu Bielmo o nazwie „Franciszkańska 3” przedstawił dowody na to, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele, zanim został papieżem. Głos w sprawie zabrała w rozmowie z portalem Gazeta.pl Anna Karoń-Ostrowska – filozof, publicystka portalu „Więź” i przyjaciółka Jana Pawła II. Jak zaznaczyła, Wojtyła był dla niej „jedną z najważniejszych osób w życiu, zastępczym ojcem od 16. roku życia”.

Karoń-Ostrowska podkreśliła, że znała papieża Polaka „bardzo dobrze w osobistym, duchowym wymiarze”. – Raz, gdy już w ostatnich latach życia Jana Pawła II w czasie prywatnego obiadu z papieżem – byli na nim mój mąż, syn, ja, ks. Stanisław Dziwisz i Jan Paweł II. Zapytałam papieża, dlaczego nie reaguje na sprawę abp. Juliusza Paetza. Zapadło milczenie. Długie – przyznała filozof.

Przyjaciółka Karola Wojtyły o ich ostatnim spotkaniu. „Za daleko się zapędzasz”

Przyjaciółka Wojtyły zaznaczyła, że „im bardziej papież milczał, tym bardziej zapędzała się w pytaniach o Paetza”. Karoń-Ostrowska zaznaczyła, że „nie rozumiała” jak można milczeć w takim momencie. Przyznała, że to był dla niej komunikat: „za daleko się zapędzasz”. Publicystka podkreśliła, że „inni przyjaciele Jana Pawła II starali się go w listach informować o skandalach w Kościele w Polsce”. Dodała, że znowu spotkało się to z milczeniem.

Według Karoń-Ostrowskiej Wojtyła „żył coraz mocniej swoimi wyobrażeniami o ludziach i ich emocjach, a nie wiedzą o ludziach”. W odpowiedzi na wątki kościelne Jan Paweł II miał ich nie omawiać szeroko, tylko odpisywać „dziękuję, że mi to napisałaś”, co miało według filozof oznaczać „to są nasze, kościelne, sprawy”. Papież też miał prosić, aby „modlić się za tych, którzy są grzeszni”.

Przyjaciółka Jana Pawła II o zachowaniu Karola Wojtyły wobec księży pedofilów. „Trudne do przyjęcia”

Karoń-Ostrowska przypomniała, że Wojtyła do seminarium wstąpił w wieku 22 lat, w czasie niemieckiej okupacji, kiedy był bez ojca i matki. – Z tego może wynikać taka perspektywa: byłem sierotą, a Kościół stał się moim „ojcem”, więc – jaki by ten Kościół nie był – to należy go bronić – powiedziała przyjaciółka Jana Pawła II. Karoń-Ostrowska oceniła, że zachowanie Wojtyły wobec księży pedofilów jest „trudne do przyjęcia”.

Publicystka wróciła do historii, w której papież nie zdążył odpowiedzieć dziecku podczas pielgrzymki we Francji, więc potem do niego napisał. – Wtedy myślał o konkretnym dziecku, a przenosząc księży pedofilów nie myślał o dzieciach, a jedynie o księżach. To wniosek z jego decyzji wobec tych księży – skomentowała Karoń-Ostrowska. Zdaniem przyjaciółki Jana Pawła II sprawa wyciszenia molestowania przez ks. Eugeniusza Surgenta pokazuje „drugą twarz” papieża.

