Premier Morawiecki zapowiada programy, które uczynią „życie kobiet lepszym”. Padła kwota

– W trudnym czasie kobiety potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. W przeszłości w naszych ciężkich dziejach ojczyzny, kobiety zawsze odgrywały kluczową rolę. Zaradność, inteligencja, mądrość – to tylko kilka z mocnych cech, które posiadają panie – mówił w środę szef polskiego rządu podczas Konferencji Polka XXI wieku.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada pomoc dla „przedsiębiorczych kobiet”

Morawiecki zapowiedział, że rząd PiS planuje na przyszłość „coś, co jest ważne dla kobiet przedsiębiorczych, które biorą los we własne ręce i próbują przebić się przez szklane sufity różnych ograniczeń, trudności, w realizacji własnych marzeń, stworzenia własnej firmy”. – Chcę podzielić to na zasadnicze trzy obszary – wyjaśnił premier.

Jak wyjaśnił, pierwszy z nich dotyczy zdrowia. – Wiem, że to wyrzut sumienia całej III RP, bo właśnie teraz wdrażamy najnowocześniejsze procedury mammografii i za parę miesięcy będzie bezpłatna szczepionka HPV. (...) To duże nasze programy, które w tym obszarze będziemy realizowali i już to robimy – mówił.

– Także dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy przeznaczamy 1 mld złotych rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety – zapowiedział. – Chcemy, by polskie kobiety mogły czuć się tak zaopiekowane, jeśli nie lepiej, niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Będziemy realizowali duże programy w tym obszarze, właściwie już realizujemy, to się dzieje m.in poprzez zmianę programów refundacyjnych i zmiany w programach profilaktycznych – dodał.

Morawiecki o 1 mld zł rocznie na działalność zakładaną przez kobiety

– Dla mnie, jako szefa rządu, kluczowa jest platforma stałej współpracy, bo życie zmienia się z roku na rok w sposób diametralny. Jak myślę o kobietach w Polsce, to myślę o takim multitaskingu, bo kobieta jest menadżerką, lekarką, urzędniczką, panią psycholog, trenerką, pomaga w lekcjach. We wszystkich tych rolach będziemy się starali wspierać. Ale byśmy najlepiej mogli rozpoznać, gdzie pomoc jest najpotrzebniejsza, potrzebujemy dialogu, dobrego spotkania, który nam podpowie, aby jak najlepiej pomóc zorganizować pracę kobietom – mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podsumował, że „nie każdy ma szczęście do dobrego prawa, ale każdy ma prawo do szczęścia”.

