Auto zderzyło się z cysterną. Zginęły dwie osoby, w tym dziecko

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do wielkopolskiej straży pożarnej w środę o godzinie 12.17. Dyżurny wielkopolskich strażaków przekazał, że w Szczurach w powiecie ostrowskim na drodze krajowej numer 11 zderzyły się cysterna przewożąca olej napędowy z samochodem osobowym.

W momencie przybycia strażaków na miejsce kierujący cysterną znajdował się poza nią. Trzy poszkodowane, nieprzytomne osoby znajdowały się we wraku pojazdu osobowego. Strażacy wyciągnęli je z pojazdu za pomocą sprzętu hydraulicznego. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon dwóch osób.

Portal Kalisz Nasze Miasto podał, że kierowca forda najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał wprost pod nadjeżdżającą cysternę. Na miejscu zginęli mężczyzna w wieku około 40 lat i dziecko w wieku 5 lat. Kobieta, w podobnym wieku do zmarłego mężczyzny, trafiła do szpitala. Dane uczestników wypadku są ustalane. Kierowca ciężarówki nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia zbadano go alkomatem, był trzeźwy.

Zderzenie cysterny z autem osobowym na DK11. Dwie ofiary śmiertelne

Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora. W cysternie znajdował się olej napędowy, ale w wyniku zderzenia nie doszło do rozszczelnienia zbiornika. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Dyżurny wielkopolskiego oddziału generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 18.