Narada w TK w niepełnym składzie. Trwa pat w Trybunale

Sprawę opisuje „Rzeczpospolita”. Aktualne przepisy o Trybunale Konstytucyjnym przewidują sześcioletnią kadencję prezesa. Julia Przyłębska uważa jednak, że obowiązują ją wcześniejsze zasady, na podstawie których szefować będzie TK przez 9 lat. Wiceprezes Mariusz Muszyński oraz sędziowie: Jakub Stelina, Wojciech Sych, Bogdan Święczkowski, Zbigniew Jędrzejewski i Andrzej Zielonacki nie zgadzają się z jej stanowiskiem. Ich zdaniem obecna prezes TK nie może wyznaczać składów ani zarządzać narad. Skierowali w tej sprawie list otwarty do Julii Przyłębskiej.

Wniosek prezydenta do TK. „Niech się trybunał odkłóci”

W środę 8 marca tylko część sędziów spotkała się na naradzie w sprawie wniosku prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym. Pełny skład stanowi co najmniej jedenastu sędziów Trybunału, a w naradzie wzięło udział dziewięciu. „Rzeczpospolita” pisze, że spotkanie trwało godzinę i skończyło się bez konkluzji.

21 lutego do Trybunału wpłynął wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności nowych przepisów o SN z konstytucją. Rządzący zapewniali, że ustawa o Sądzie Najwyższym ma być drogą do odblokowania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli w grudniu posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie – jak obecnie – Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Do częściowego paraliżu w instytucji odniósł się prezydent Andrzej Duda.

– Każdy organ państwa konstytucyjny, a takim organem jest też Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i ma swój wymiar zadań i te zadania powinien realizować, więc niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy – oświadczył Duda.



