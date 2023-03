Jachira przechodzi do Zielonych. „Bała się, że zostanie ofiarą Tuska”

Klaudia Jachira zdecydowała się zostać członkinią Zielonych. Wstąpiła do partii w Dzień Kobiet. Jachira zasiada w Sejmie od 2019 roku. Posłanka dostała się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, jednak formalnie nie była członkinią żadnej partii politycznej.

Dlaczego nie zdecydowała się na to, by zostać działaczką partyjną ugrupowania, z którego list kandydowała do Sejmu? Zdaniem naszego rozmówcy z PO, nie odnalazła się w modelu ugrupowania jaki tworzy Donald Tusk.

– Tusk miał z nią problem, bo ona słabo wpisuje się w ramy partii wodzowskiej. Mówi co myśli, nie kalkuluje – mówi polityk PO.