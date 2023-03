Aresztowany sekretarz Warszawy dostaje prawie 10 tys. zł miesięcznie

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem ws. ustawiania przetargów na odbiór śmieci w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Warszawie. Rafał Trzaskowski zdecydował, że były minister skarbu w rządzie PO-PSL został zawieszony w wykonywaniu obowiązków sekretarza miasta Warszawy.

Włodzimierz Karpiński wciąż otrzymuje wynagrodzenie

Mimo zawieszenia Karpiński otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy przysługującej mu kwoty. Rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że wynagrodzenie sekretarza miasta Warszawy wynosi 19 152 zł brutto.

O sprawę swojego współpracownika był również pytany w Polsat News prezydent stolicy. – PiS próbuje robić spektakl. Sprawą zajmuje się prokuratura. Moi współpracownicy dokładnie wyjaśnili, na czym polega polityka śmieciowa i że ostatnio pieniądze zostały zaoszczędzone dzięki zmianom w ustawie – przekonywał Trzaskowski. Włodarz Warszawy zapewnił, że nie ma zamiaru uczestniczyć w spektaklach politycznych.

Rafał Trzaskowski broni sekretarza miasta Warszawy

– Sprawę wyjaśnia prokuratura, co do której mam bardzo ograniczone zaufanie, ale mam zaufanie do sądów. Niech one rozstrzygną. Ja zaufałem Włodzimierzowi Karpińskiemu i dalej mu ufam. Niech sąd tę sprawę rozstrzygnie – mówił Trzaskowski. Prezydent stolicy zaznaczył, że nie miał sygnałów o nieprawidłowościach w ratuszu.

W środę 8 marca obrońca Karpińskiego złożył zażalenie na decyzję sądu o aresztowaniu byłego ministra skarbu – podało RMF FM. Mecenas Michał Królikowski przekonywał, że wniosek prokuratury jest oparty na „nadinterpretacji materiału dowodowego”. Prawnik dodał, że w zażaleniu zawarto także informację o nieuwzględnionym jak dotąd przez prokuraturę dowodzie, co podważa twierdzenia prokuratury.

