Lewica chce „odjaniepawlenia” ulic i szkół. „Nie można pominąć zaniechań Jana Pawła II”

W opublikowanym na TikToku nagraniu posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i radna Warszawy Agata Diduszko-Zyglewska, przekonują, że w obliczu informacji o udziale Jana Pawła II w tuszowaniu przypadków pedofilii w kościele, należy podjąć kroki do "odjaniepawlenia" polskich ulic i szkół.

Przedstawicielki Lewicy zamierzają zwrócić się w tej sprawie do polskich samorządów. Ich zdaniem zamiana zmiana patrona w noszących obecnie imię byłego papieża, podyktowana jest dobrem dzieci. – Pomyślcie, jak czuje się dziecko, które zostało skrzywdzone przez księdza i chodzi np. do szkoły albo do przedszkola, które jest imieniem Jana Pawła II – powiedziała Scheuring-Wielgus.

Diduszko-Zyglewska przekonywała, że mimo zasług Jana Pawła II w walce z komunizmem, nie można pominąć jego zaniechań. – Nie dajmy sobie wmówić, że to, że Jan Paweł II wsparł opozycję demokratyczną, oznacza, że nie możemy mówić o złych rzeczach, które także robił – stwierdziła.

PiS z projektem uchwały w obronie Jana Pawła II

Tymczasem do Sejmu trafiła uchwała autorstwa przedstawicieli partii rządzącej mająca elementem obrony Jana Pawła II przed oskarżeniami i udział w tuszowaniu pedofilii w kościele. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak – św. Jan Paweł II” – czytamy w projekcie uchwały.

Posłowie PiS podkreślają, że materiały na bazie których formułowane są zarzuty wobec byłego papieża, mają być sfabrykowanymi dokumentami komunistycznej służby bezpieczeństwa.

„Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał” – podkreślają autorzy projektu.

