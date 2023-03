Kardynał Stanisław Dziwisz o Janie Pawle II. „Dziś jest obrażany i osądzany”

W czasie mszy w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w krakowskich Mistrzejowicach kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że historię parafii i świątyni tworzył kard. Karol Wojtyła. Wieloletni papieski sekretarz podkreślił, że parafianie nie mogą zapomnieć o tym, że Jan Paweł II był „pierwszy przewodnikiem”, a dziś jest obrażany i osądzany.

Kard. Stanisław Dziwisz zabrał głos ws. kard. Karola Wojtyły

– Nie dajmy się. Bądźmy wierni historii. Bądźmy wierni papieżowi. Bądźmy wierni Kościołowi. To jest nasza siła – mówił kard. Dziwisz. Duchowny modlił się, aby „prawda zawsze zwyciężała”. Podczas kazania kard. Dziwisz nawiązał do drugiego listu do Koryntian i fragmentu, w którym matka apostołów Jakuba i Jana poprosiła Jezusa o miejsce w królestwie niebieskim dla swoich synów.

Wieloletni papieski sekretarz zwrócił uwagę na lekcję Chrystusa o wielkości człowieka. Przypomniał, że jego szczególnym świadkiem był i jest papież Polak, którego „dziś wielu nazywa Janem Pawłem Wielkim”. – Był wielki przez swoją niezmordowaną służbę Kościołowi i światu. Był wielki przez szacunek, jaki okazywał każdemu człowiekowi, każdemu narodowi i każdej kulturze. Był wielki, broniąc życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci – zaczął kard. Dziwisz.

Wieloletni papieski sekretarz chwalił Jana Pawła II

– Był wielki jako pielgrzym pokoju i jako szczególny świadek Jezusa Chrystusa, docierając z Jego Ewangelią do najdalszych zakątków świata. Był wielki, głosząc prawdę o Bogu i człowieku. Był wielki, wnosząc niepodważalny wkład w upadek nieludzkiego systemu komunistycznego, zniewalającego ludzi i narody. Był wielki swoją świętością, dlatego dzisiaj rzesze wiernych z całego świata pielgrzymują do jego grobu i liczą na jego orędownictwo u Bożego tronu – wymieniał kard. Dziwisz.

Czytaj też:

Hołownia o sprawie JP II. „Politycy robią sobie z tego kolejną polaryzacyjną galę MMA”Czytaj też:

Rafał Trzaskowski: Nie byłoby wolności bez Jana Pawła II