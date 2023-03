Kosiniak-Kamysz broni Jana Pawła II powołując się na… Amerykański wywiad

Władysław Kosiniak-Kamysz było gościem programu Wirtualnej Polski "Tłit". Lider ludowców został zapytany o swój stosunek do sprawy przypadków tuszowania pedofilii przez Jana Pawła II nagłośnionych m.in. w książce „Maxima Culpa” Ekke Overbeeka. Przewodniczący PSL stwierdził, że nie wierzy w opisane w książce sytuacje, a dowodem na brak zaniechań ze strony byłego papieża mają być jego zdaniem wypowiedzi Joe Bidena.

– Czemu Joe Biden, przyjeżdżając do Polski zawsze powołuje się na ojca świętego Jana Pawła II? – pytał. – Przecież oni mają najlepszy wywiad, najlepsze informacje. Oni wiedzą bardzo dużo (...). Gdyby miał daleko idące wątpliwości, co do roli papieża, to by po raz kolejny nie używał jego imienia i nie powoływałby się na niego. Robił to też Barack Obama i robią to inni politycy na świecie – tłumaczył Kosiniak Kamysz.

Zdaniem polityka, tocząca się obecnie dyskusja ma na celu zniszczenie autorytetu Jana Pawła II. Podkreślił, że jego opinia jest głosem środowiska, które reprezentuje. – Ja tak to czuję – dodał.

PSL występuje w obronie Jana Pawła II

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego podzielił się również na Twitterze tekstem uchwały upamiętniającej Jana Pawła II, jaką jego partia złożyła do Sejmu w reakcji na oskarżenia pod adresem zmarłego papieża. „Wyrażając wdzięczność Papieżowi Polakowi za nieoceniony wkład w dążenie naszego Narodu do pełnej wolności oraz za Jego świadectwo patriotyzmu, klub Koalicji Polskiej zgłasza uchwałę ws. upamiętnienia świętego Jana Pawła II” – napisał Kosiniak Kamysz.

W tekście projektu uchwały czytamy o zasługach duchownego w walce o przemiany ustrojowe w Polsce. „Jego czyny i słowa demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspier„ając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległości bytu państwowego” – piszą ludwcy. Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków i społeczeństw całego świata. Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu” – zaznaczono w treści.

Z podobną uchwałą wyszli również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w przedłożonym w Sejmie piśmie stwierdzili, że materiałów, na bazie których formowane są oskarżenia pod adresem Jana Pwał II, „nie odważyli się użyć nawet komuniści”.

Hołownia o „polaryzacyjnej gali MMA”

Swoją dyskusją na temat toczącej się wokół papieża Polaka dyskusji podzielił się również polityczny sojusznik Władysława Kosiniaka-Kamysza Szymon Hołownia. Zdaniem przewodniczącego Polski 2050 w całej sprawie pomijane są najważniejsze osoby, czyli ofiary pedofilii.

„Kolejna polska wojna w toku. Znowu Dobro i Zło, tym razem ze stolicami nie w Tusku i Kaczyńskim, a w warszawskim TVN-ie i w symbolicznie pojmowanych Wadowicach. A pod tym wszystkim nikną najważniejsi: ofiary przestępstw, o których opowiada reportaż Marcina Gutowskiego. To ich głos w tym materiale brzmi przecież najmocniej” – ocenił polityk.

Na dziś, gdy chce się nie pozostać gapiem, śledzącym biernie jak politycy robią sobie z tego kolejną polaryzacyjną galę MMA, gdy trzeba zmierzyć z dysonansem, który czuje teraz tylu z nas, przecież nie tylko dewotów – nie ma innej drogi, nie ma innego klucza: trzeba zacząć od przyjęcia perspektywy ofiar – napisał Szymon Hołownia w obszernym wpisie na Facebooku.

