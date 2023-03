Trudny początek kampanii PO. Niezadowolenie wśród posłów

– Te media muszą być zbudowane na nowo. Szkoda, że nie ma ani cienia refleksji z waszej strony, skruchy za to, co żeście zrobili z telewizją, która kiedyś była publiczna. Nigdy w historii Rzeczpospolitej nie było tak, jak jest dzisiaj. Bo PiS stworzył machinę do szczucia na innych. Ci pseudodziennikarze nawet nie posiadają warsztatu, sumienia, kindersztuby – oskarżał w środę w Sejmie Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zaznaczył też, że gdyby politycy PO zbierali podpisy popierające likwidację kanału TVP Info i abonamentu RTV w ostatnim czasie, to „podpisów byłyby miliony”. Tymczasem przez około dwa lata udało się zebrać nieco ponad 100 tys. głosów poparcia, a zapowiedziany przez Trzaskowskiego jeszcze w grudniu ubiegłego roku powrót tematu rozprawienia się z mediami publicznymi wywołał mocno mieszane uczucia w największej opozycyjnej formacji.