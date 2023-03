Śmierć dwóch duchownych w Sosnowcu. Są wyniki sekcji zwłok

Sekcje zwłok obu księży zostały przeprowadzone w czwartek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Pierwsze ustalenia przekazał rzecznik prokuratury w Sosnowcu prok. Waldemar Łubniewski.

Nie żyje ksiądz i diakon. Prokuratura o przyczynach

Przyczyną śmierci 26-letniego diakona były rany cięte klatki piersiowej i szyi. Na skutek urazów uszkodzone zostały naczynie krwionośne i płuca. Mężczyzna wykrwawił się. Śmierć około 40-letniego księdza, którego zwłoki znaleziono w okolicy torów, spowodowało uderzenie przez pociąg. Ofiara zmarła na skutek wielomiejscowych, rozległych obrażeń ciała.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy pierwszym z duchownych znalezione zostało prawdopodobne narzędzie zbrodni – nóż. Prokuratura czeka na pełne informacje z sekcji zwłok.

Tajemnicza śmierć dwóch duchownych

Do śmierci duchownych doszło we wtorek 7 marca. Najpierw przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono zwłoki 26-letniego diakona. Tego samego dnia doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Okazało się, że ofiarą był około 40-letni ksiądz.

Prokuratura wszczęła dwa odrębne postępowania, a prok. Łubniewski początkowo zaznaczał, że śledczy „nie łączą tych spraw” . Media nieoficjalnie informują, że ksiądz i diakon mogli być skonfliktowani.

Biskup potwierdza tożsamość ofiar

Śmierć dwóch duchownych potwierdził w komunikacie biskup Grzegorz Kaszak. „Pogrążony w niewypowiedzianym smutku i głębokim żalu informuję, że dnia 7 marca 2023 r. tragicznie zmarli: ks. Robert Szulczewski i diakon Mateusz Błaut” – przekazał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej. Obaj od września ubiegłego roku pracowali w bazylice katedralnej w Sosnowcu.

W swoim komunikacie biskup przyznał, że Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu „ze względu na dobro śledztwa zakazała Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu udzielania jakichkolwiek informacji” w sprawie śmierci duchownych.

Czytaj też:

Rafał Trzaskowski: Nie byłoby wolności bez Jana Pawła IICzytaj też:

Jan Paweł II miał duży wpływ na Fernando Santosa. Przyjaciel trenera ujawnił mało znane fakty