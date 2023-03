SG zatrzymała dwóch cudzoziemców. Byli poszukiwani czerwoną notą Interpolu

Wyjaśnijmy, że Interpol to Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

Należą do niej organy ścigania ze 187 krajów świata. Jak sama wskazuje, została ona powołana w celu współpracy organów policyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Natomiast czerwona nota Interpolu to najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Innymi słowy, to jest informacją dla służb z całego świata, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.

Zatrzymania na warszawskim lotnisku

W ubiegłą środę, 8 marca, na lotnisku Warszawa-Okęcie doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn, poszukiwanych czerwona notą Interpolu. Pierwszy z zatrzymanych to obywatel Gruzji, który jest ścigany przez wymiar sprawiedliwości Azerbejdżanu.

Wpadł w ręce strażników granicznych podczas odprawy pasażerów na lot do Kutaisi w zachodniej części Gruzji. Za co jest poszukiwany?

„Dane mężczyzny figurowały w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu za nielegalną migrację. Ponadto, w chwili zatrzymania mężczyzny, okazało się, że przebywa w Polsce bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu oraz przekroczył wbrew przepisom granicę państwową z Niemiec do Polski. Za oba te wykroczenia został ukarany mandatami karnymi. Wobec mężczyzny wszczęto również postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania go do powrotu” – informuje biuro prasowe Straży Granicznej.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Drugi z zatrzymanych jest obywatelem Stanów Zjednoczonych narodowości uzbeckiej. Jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości Uzbekistanu.

On z kolei został zatrzymany w hali przylotów, po przybyciu ze stolicy Rumunii Bukaresztu. Stawiane wobec niego zarzuty mają znacznie większy cięższy ciężar gatunkowy.

„46-letni obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem oraz przemytem broni palnej i amunicji” – uzupełniają nasi pogranicznicy.

