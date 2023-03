Policja wtargnęła do kościoła podczas mszy. Nietypowa interwencja we Wronkach

Do zdarzenia doszło w piątek 3 marca w kościele Franciszkanów we Wronkach. Podczas nabożeństwa do świątyni weszło dwóch mężczyzn, którzy urządzili w środku libację alkoholową. Wierni i kapłani byli wstrząśnięci. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze policji.

– Policjanci interweniujący na miejscu ustalili, iż podejrzewanymi o wykroczenie byli dwaj mieszkańcy Wronek w wieku 40 oraz 29 lat. Po dotarciu do zgłaszającej i ustaleniu szczegółów zajścia dzielnicowi ukarali mężczyzn mandatami karnymi – powiedziała portalowi mojewronki.pl asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Mężczyźni będący pod wpływem alkoholu zostali ukarani za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz za zakłócenie spokoju i porządku publicznego.

Trzech mężczyzn wtargnęło do kościoła. Obrażali księży

To nie pierwsze tego typu wydarzenie, do którego doszło w ostatnim czasie. W styczniu w Warszawie doszło do incydentu z udziałem trzech mężczyzn będących pod wpływem alkoholu. Wtargnęli oni do świątyni, po czym zaczęli obrażać księży oraz instytucję Kościoła. Wiernym udało się wyprowadzić intruzów z budynku.

Z kolei podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia w Ludwinie w woj. lubelskim pijany mężczyzna włamał się do kościoła, zniszczył jedną z figur bożonarodzeniowej szopki, po czym zasnął w konfesjonale. Organista i kościelna, którzy natknęli się na sprawcę, wezwali policję. Mężczyzna zeznał, że „wracał z imprezy”, następnego dnia usłyszał zarzuty.

