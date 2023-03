Janina Ochojska o „zbiorowym grobie” przy granicy polsko-białoruskiej. Wiceszef MSWiA reaguje

Janina Ochojska powiedziała w TOK FM, że ofiar na granicy polsko-białoruskiej może być więcej. Dodała, że mogły być one „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”. Zdaniem europosłanki „po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów”. – Mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły – powiedziała europosłanka.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Poważne oskarżenia Janiny Ochojskiej

Ochojska stwierdziła, że te osoby raczej nie wyjechały do innych krajów np. Niemiec, bo ich los ustala m.in. Grupa Granica. Polityk zaznaczyła, że „w pewnym momencie powołano leśników z całego kraju i nie było po to, aby pomogli Puszczy”. Ochojska stwierdziła również, że „jest oskarżana o oczernianie Polski za to, że pokazuje co, się dzieje na granicy”. Europosłanka wyjaśniła jednak, że „robi to dlatego, bo zależy jej na tym, żeby w jej kraju ludzie nie umierali”.

Sprawę skomentował Maciej Wąsik. „Ochojska twierdzi, że w lasach przy granicy białoruskiej są zbiorowe groby migrantów. Zwłoki w masowych grobach umieszczali leśnicy. Pewnie jutro fragmenty audycji będą powielały białoruskie media. Czym Janina Ochojska różni się od Emila Czeczko?” – napisał w mediach społecznościowych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Maciej Wąsik odpowiedział europosłance, była reakcja i kolejna kontra

Ochojska odpowiedziała wiceszefowi MSWiA. Powołała się na dane Grupy Granica z 8 marca. „Od początku kryzysu zarejestrowano 327 osób zaginionych, z czego 95 zostało odnalezionych. Panie ministrze, gdzie są pozostałe osoby? Co z nimi się stało? Nie ma ich w Białorusi, ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, rodziny nie mają żadnych informacji” – zaznaczyła.

Wąsik odniósł się do tego wpisu. „Stwierdziła pani, że Państwo Polskie chowało ofiary w masowych grobach. To niebywale oskarżenie! Proszę natychmiast zawiadomić prokuraturę i pokazać dowody! Inaczej uznamy, że jest pani obrzydliwym, wyjątkowo obrzydliwym kłamcą! Kłamstwo w służbie Aleksandra Łukaszenki. Wstyd” – podsumował polityk.

