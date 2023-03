Kryzys na granicy z Białorusią. Słowa Ochojskiej wywołały burzę. Ostra reakcja Ziobry

Przypomnijmy: w piątek, 10 marca, europoseł KO Janina Ochojska udzieliła szokującego wywiadu, w którym oskarżyła władze Polski o śmierć „prawie 300 migrantów” przy granicy z Białorusią.

Co twierdzi Janina Ochojska ws. leśników?

Insynuowała, że ich zwłoki miały zostać rzekomo pochowane „w zbiorowym grobie” przez polskich leśników na terenie Puszczy Białowieskiej.

– Gdy dostęp do granicy był zamknięty (...) w pewnym momencie powołano leśników z całego kraju i nie było to po to, aby pomogli puszczy (...) Po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów – mówiła Ochojska.

„Opluwanie munduru leśnika nie pozostanie bezkarne”

Niepoparte żadnym dowodami słowa Ochojskiej odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Spotkały się także ze zdecydowaną reakcją Lasów Państwowych. Rzecznik prasowy oszkalowanej instytucji zapowiedział, że będzie ona bronić swojej reputacji na drodze sądowej.

„Europosłanka Janina Ochojska oskarżyła leśników, że ukryli kilkaset ciał zmarłych uchodźców w masowym leśnym grobie w Białowieży. To wyjątkowo ohydne pomówienie. Lasy Państwowe wyciągną wszystkie dostępne prawnie konsekwencje. Opluwanie munduru leśnika nie pozostanie bezkarne” – napisał na Twitterze Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych.

„Kłamią i opowiadają bzdury o naszej Ojczyźnie”

Swoje oburzenie wyraził na Twitterze także minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zaznaczył, że typu pomówienia mogą być bezrefleksyjnie powielane przez zagraniczne media i tym samym budować fałszywy obraz kryzysu migracyjnego, wywołanego sztucznie przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Przy okazji skrytykował Donalda Tuska, który jest przewodniczącym formacji, którą reprezentuje Ochojska w europarlamencie.

„Tacy ludzie z partii Donalda Tuska reprezentują Polskę za granicą. Występują tam w mediach, w europarlamencie, kłamią i opowiadają bzdury o naszej Ojczyźnie. Szaleni albo wyrachowani. W obu przypadkach groźni dla Polski” – skomentował Ziobro.

Bochenek: Kolejny raz uderzają w wizerunek Polski

Komentarz zamieścił również rzecznik prasowy rządu Zjednoczonej Prawicy Rafał Bochenek.

„Kolejny raz politycy opozycji uderzają w wizerunek Polski na arenie międzynarodowej posługując się kłamstwem! Tym razem w akcji pani Janina Ochojska.”.. – napisał Bochenek.

„Czym Janina Ochojska różni się od Emila Czeczko?”

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik napisał, że słowa Ochojskiej przywodzą mu na myśl Emila Czeczkę – skazanego za znęcanie się nad własną matką dezertera z Wojska Polskiego, który w grudniu 2021 r. uciekł na Białoruś, gdzie kilka miesięcy później zmarł w niejasnych okolicznościach.

Przypomnijmy, że Czeczko udzielał wywiadów w białoruskich mediach, w których oczerniał polskich żołnierzy. Twierdził, jakoby dokonali oni „egzekucji setek migrantów” w przygranicznych lasach.

„Ochojska twierdzi, że w lasach przy granicy białoruskiej są zbiorowe groby migrantów. Zwłoki w masowych grobach umieszczali leśnicy. Pewnie jutro fragmenty audycji będą powielały białoruskie media. Czym Janina Ochojska różni się od Emila Czeczko?” – napisał Wąsik.

Czytaj też:

Rosja szykuje prowokację na granicy Ukrainy i Białorusi. Kluczowa rola propagandysty Władimira PutinaCzytaj też:

Tego się nie spodziewał. Z lotniska odebrała go Straż Graniczna