Odwołane spotkanie z autorem książki o Janie Pawle II. „Narasta napięta atmosfera”

Wydawnictwa Agora i Nisza wydały oświadczenie, w którym poinformowano o odwołanym spotkaniu z Ekke Overbeekiem. Wydarzenie miało się odbyć w poniedziałek 13 marca w Krakowie.

Odwołane spotkanie z Ekke Overbeekiem. „Narasta napięta atmosfera”

„Po publikacji książki »Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział« niderlandzkiego dziennikarza Ekke Overbeeka oraz jego udziale w głośnym reportażu Marcina Gutowskiego »Franciszkańska 3« w TVN24 wokół tematu tuszowania pedofilii przez Karola Wojtyłę i wokół samego Overbeeka narasta napięta atmosfera, wzmagana przez prawicowych polityków i media. Podsycanie nienawiści wobec dziennikarzy głęboko niepokoi nas – wydawców książki, gdyż może prowadzić do eskalacji nastrojów społecznych, a nawet przemocy” – czytamy w oświadczeniu.

„Mamy nadzieję, że niebawem poziom debaty publicznej, a co za tym idzie, emocji w społeczeństwie unormują się i Ekke Overbeek będzie mógł spotkać się z publicznością w Krakowie i innych miastach” – podano dalej. Po odwołaniu spotkania głos zabrał również Overbeek. „Przykro mi z powodu odwołania spotkania w Krakowie. Instrumentalizacja postaci papieża przez polityków jest nadużyciem. Mam nadzieję, że wkrótce spotkanie się odbędzie” – napisał Ekke Overbeek.

Wydawnictwo Agora i Nisza zapraszają na spotkanie z autorem książki „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”, które odbędzie się 21 marca o godz. 19:00 w siedzibie Agory, ul. Czerska 8/10 w Warszawie.

Oświadczenie ws. reportażu „Franciszkańska 3”

We wczorajszym wydaniu „Faktów” Grzegorz Kajdanowicz odczytał oświadczenie w sprawie reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”. Z materiału wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

– Reportaż „Franciszkańska 3" jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – dający głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z państwa może reportaż samodzielnie ocenić. Jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

Czytaj też:

Ksiądz uciekł z Polski po oskarżeniach o molestowanie. Overbeek dla „Wprost”: „Wojtyła w tej ucieczce ewidentnie pomógł”Czytaj też:

Terlikowski dla „Wprost”: To nie TVN24, a politycy prawicy i episkopat zniszczą pamięć o Janie Pawle II