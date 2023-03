Sondaż ws. Jana Pawła II. Tak podzieleni są Polacy

„Czy pana/pani zdaniem Jan Paweł II ukrywał przestępstwa seksualne w Kościele katolickim?” – takie pytanie zostało zadane przez United Surveys w sondażu, który został wykonany na zlecenie Wirtualnej Polski. 15,8 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 19,4 proc. – „raczej tak”. Łącznie jest to grupa 35,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 32,6 proc. ankietowanych, w tym 12,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”, a 20,5 proc. – „zdecydowanie nie”. Aż 32,2 proc. respondentów nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

„Franciszkańska 3”. Reportaż wywołał burzę

Sondaż powstał kilka dni po wyemitowaniu reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3” przez stację TVN24. Z materiału wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

Publikacja reportażu wywołała lawinę komentarzy. W czwartek 9 marca Sejm przyjął specjalną uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, w którym podkreśliła, jak ważną rolę odegrał papież Polak. – Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie – powiedziała marszałek Sejmu. – Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności, świętym Janie Pawle II – zaapelowała na zakończenie.

Głos w sprawie zabrał też m.in. episkopat. Jak czytamy w komunikacie, rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak poprosił o komentarz o. Adama Żaka, koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz ks. Piotra Studnickiego, kierownika biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Duchowni orzekli, że „sprawiedliwa ocena działań Wojtyły wymaga dalszych badań archiwalnych”.

