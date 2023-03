Abp Gądecki zareagował na reportaż TVN24 o Janie Pawle II. Wezwał do „używania rozumu”

W poniedziałek stacja TVN24 wyemitowała materiał „Franciszkańska 3”, z którego wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego.

Abp Gądecki: Kłamstwo powtarzane w tysiąc raz, staje się prawdą

– To fałszywe wiadomości, docierające do szerokich kręgów, właściwie do nieograniczonych kręgów odbiorców, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Kłamstwo powtarzane w tysiąc raz, staje się prawdą. Choć prawdą nigdy nie będzie, to w mentalności ludzkiej przybiera charakter prawny. Niszczy charakter w człowieka, psyche, a przede wszystkim odbiera wiarę. Dziś, w dobie fake newsów, celu samozachowania trzeba używać rozumu – powiedział abp Gądecki w Rzymie, po pokazie filmu „Będziesz miłował. Rzecz o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim”, a jego wypowiedź cytuje Polska Agencja Prasowa.

We wcześniejszym oświadczeniu przewodniczący KEP „wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II”. „Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie” dla milionów Polaków – stwierdził. „W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro” – dodał.

Archidiecezja Krakowska reaguje

Na reportaż TVN24 zareagowała także Archidiecezja Krakowska. W oświadczeniu przekazano, że „ocena życia i działalności biskupów” była „w kontekście historycznym dokonywana także w Archidiecezji Krakowskiej”. „Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy specjalistów różnych dziedzin” – zaznaczono. „Trudno natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie próby nerwowego podszywania się pod pracę badaczy – w celu wyrwania podstępnymi metodami strzępów informacji i niefachowego ich wykorzystania – nazwać rzetelną i głęboką analizą problemu, której wszyscy oczekują” – dodano.

Według archidiecezji w trakcie kwerendy akt „nie natrafiono na żaden dokument mogący poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła w Krakowie”. „Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu” – zastrzeżono.



