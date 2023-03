Ogromna kolejka na przejściu granicznym z Białorusią. Ponad doba czekania

Informacje przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Z danych strony białoruskiej wynika, że na wjazd do Polski czekają kierowcy ok. stu pojazdów ciężarowych, co oznacza 4 godziny oczekiwania. Po polskiej stronie kolejka jest znacznie dłuższa, stoi w niej około900 tirów, co oznacza nawet 30 godzin czekania. W nocy na przejściu w Koroszczynie w obu kierunkach odprawiono 703 ciężarówki.

Rzecznik dodał, że na przejściu osobowym w Terespolu do odprawy na Białoruś czeka 80 samochodów. Około dwie godziny muszą czekać kierowcy, którzy chcą wjechać do Polski.

Ruch na przejściu w Bobrownikach zawieszony. „Ważny interes państwa”

10 lutego Polska w odpowiedzi na wyrok białoruskiego sądu ws. Andrzeja Poczobuta zdecydowała się zawiesić ruch na przejściu granicznym w Bobrownikach. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński tłumaczył, że decyzja została podjęta „z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa”. Bobrowniki od ponad roku były jedynym w woj. podlaskim działającym drogowym przejściem granicznym z Białorusią, gdzie odbywał się ruch towarowy i osobowy.

Białoruski reżim oświadczył, że w reakcji na „jednostronną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego” zmieniono „sposób poruszania się polskich przewoźników towarowych”. „Od teraz będą oni mogli wjeżdżać na terytorium Republiki Białorusi i opuszczać ją przez dowolne przejście towarowe, ale tylko na białorusko-polskim odcinku granicy” – przekazano. Oznacza to, że polscy przewoźnicy nie będą mogli wjechać na Białoruś przez Litwę i Łotwę.

20 lutego szef MSWiA podjął decyzję o ograniczeniu ruchu dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki – Kozłowicz. Obecnie ruch towarowy tym przejściu granicznym jest otwarty wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach UE i EFTA.

Czytaj też:

„Poruszająca troska” białoruskiego MSZ. Reżim Łukaszenki wspomniał o PolsceCzytaj też:

Polska stawia nowe umocnienia na granicy z Białorusią. Są pierwsze zdjęcia