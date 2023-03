Brutalne pobicie w Pruszkowie. Ziobro reaguje na szokujące zachowanie nastolatków

W sobotę do sieci trafiły nagrania wykonane telefonem komórkowym, na którym zarejestrowano jak grupa nastolatków brutalnie bije chłopca. Każą mu całować buty, kopią go i próbują przypalać papierosami. Na jednym z filmów widać twarz dziewczyny, która trzymała kamerę. Kiedy jej koledzy znęcali się nad ofiarą, ta odwróciła telefon i uśmiechała się wyraźnie zadowolona. Pokazała także gest – „essę”, co może oznaczać, że traktuje to z lekkością.

Brutalne pobicie w Pruszkowie

Do zdarzenia doszło w Pruszkowie pod Warszawą, ale nie wiadomo dokładnie kiedy rozegrał się dramat. Sprawę jako pierwszy opisał serwis warszawawpigulce.pl. W niedzielę konferencję prasową w tej sprawie zwołał rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Przedstawiciel policji poinformował, że w związku ze sprawą zatrzymano już sześć osób, a trzy z nich miały już wcześniej dokonać pobicia osoby małoletniej.

– Wszystkie osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. Wszystkie osoby są przesłuchiwane w charakterze sprawcy nieletniego – przekazał. – W tej sytuacji były pełnione różne role, część jest agresywna, część namawia do danego zachowania, jedna osoba nagrywa. Wszystkie osoby zostały zatrzymane, bowiem wszystkie osoby usłyszą zarzuty w związku z tymi wydarzeniami. Zarzuty będą uzależnione od decyzji sądu – wyjaśnił. Marczak nie ujawnił na tym etapie, jakimi motywami się kierowali.



Jednocześnie rzecznik stołecznej policji zaapelował też, by nie udostępniać nagrań. – Jeżeli chodzi o powód zachowania nastolatków, nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla takiego czynu – zaznaczył.

Ziobro reaguje

Na doniesienia zareagował też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. „Sprawcy tego zachowania zostaną ukarani zgodnie z prawem. Prokuratura i policja muszą zawsze zdecydowanie reagować w takich sytuacjach” – napisał na Twitterze.

