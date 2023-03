Kosiniak-Kamysz nie kryje zadowolenia. Pierwszy w tym roku sukces wyborczy PSL

Przedterminowe wybory wójta gminy Dąbie odbyły się w niedziele. O stanowisko starało się troje kandydatów. Największe poparcie uzyskał Bogusław Zasada, na którego zagłosowało 890 mieszkańców gminy, drugie miejsce zajęła była wójt Krystyna Bryszewska z wynikiem 400 głosów, a ostatni w wyścigu był wieloletni radny powiatu krośnieńskiego Bogdan Śnieżek z 330 głosami.

Gratulacje o przewodniczącego partii

Sukces reprezentanta PSL nie umknął uwadze przewodniczącego partii. Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował na Twitterze wpis w którym pogratulował Zarazie zwycięstwa w pierwszej turze. „Świetne wieści z województwa lubuskiego! Bogusław Zaraza, członek PSL wygrywa przedterminowe wybory na wójta gminy Dąbie z członkiem PiS już w I turze! Brawo! To znakomity prognostyk przed jesiennymi wyborami!” – napisał.

51-letni dziś Bogusław Zasada był wcześniej radnym gminy Dąbie, a następnie przez dekadę pracował w lubuskim urzędzie marszałkowskim.

Poprzedni wójt z wyrokiem

Przeprowadzenie przedterminowych wyborów w Dąbiu było konieczne, ponieważ poprzedni wójt gminy Marcin Reczuch stracił stanowisko w wyniku prawomocnego wyroku skazującego. Sprawa dotyczyła zderzenia dwóch wozów strażackich, które miało miejsce w roku 2019. Za kierownicą jednego z nich siedział właśnie Reczuch.

Ówczesny wójt zapewniał wówczas, że wóz, który prowadził był ubezpieczony, co kwestionowali przedstawiciele zakładu ubezpieczeń oraz prokuratura. W wyniku dochodzenia ustalono, że umowa z ubezpieczycielem zawarta została w dzień po wypadku, co doprowadziło do postawienia Reczuchowi zarzutu wyłudzenia, a w konsekwencji prawomocnego wyroku sądu w Poznaniu.

Do czasu wyborów, władzę w gminie sprawował wójt wyznaczony przez premiera Mateusza Morawieckiego.

