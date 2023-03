Autobus zderzył się z wozem strażackim. Groźny wypadek w Łodzi

Do zdarzenia doszło na ulicy Przybyszewskiego. Włączający się do ruchu wóz strażacki na sygnale z niewiadomych przyczyn zjechał nagle na lewy pas którym poruszał się autobus łódzkiej komunikacji publicznej. W pojeździe należącym do miejskiego przewoźnika znajdowało się 15 osób. Najbardziej poszkodowani zostali jeden ze strażaków, kierowca autobusu i jeden z pasażerów. Cała trójka została przewieziona do szpitala.

Przyczyny wypadku nie są znane

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poruszający się ulicą Przybyszewskiego autobus linii Z11 zatrzymał się na czerwonym świetle, by przepuścić pojazd straży pożarnej. Z niewiadomych przyczyn wóz PSP wyjechał na pas zajmowany przez autobus i doszło do zderzenia.

– Podczas wyjazdu alarmowego do zdarzenia, kierowca samochodu straży pożarnej po włączeniu się do ruchu z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie stał autobus MPK linii Z11 – komentował mł. kpt. Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

facebook

W związku z wypadkiem powstały utrudnienia w ruchu. Pojazdy od godziny 11.00 poruszały się wyłącznie jednym pasem. Ruch komunikacji miejskiej nie został wstrzymany.

Czytaj też:

Pożar w szkole w Łodzi. Nieoficjalnie: Zapaliły się plastikowe zabawkiCzytaj też:

Samochód spłonął. Kierowca miał ponad 2 promile