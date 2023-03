Powiew wiatru odkrył, co Ziobro ma za pasem. „Przedmiot przypominający broń”

Na „przedmiot przypominający broń” zwrócili uwagę dziennikarze TVN24. Według nieoficjalnych ustaleń tvn24.pl, Ziobro ma pozwolenie na broń, a wniosek o nią uzasadniał groźbami, które otrzymał.

Przedmiot za pasem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego można było dostrzec w poniedziałek na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odbyła się tam konferencja prasowa z udziałem Zbigniewa Ziobro, wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego oraz przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE.

Ziobro w Rogowcu. Miał za pasem „przedmiot przypominający broń”

– Ceny prądu to coś co dotyczy wszystkich. Ceny rosną, ponieważ odchodzimy od energetyki węglowej i przyjmujemy haracz w postaci podatku unijnego – mówił Ziobro. Jak dodał, interesy Niemiec i Rosji, interesy ośrodków, które postawiły na gaz czy wiatraki nie mogą brać góry nad polskimi interesami.- Powinno się rozwijać inne źródła energii, ale stabilne, w ramach miksu energetycznego – podkreślił.

Minister sprawiedliwości powiedział, że „warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Polski i skutecznego rozwoju naszego kraju jest tania energia z węgla brunatnego i kamiennego”. – Rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą dowiódł, że postulaty Solidarnej Polski były słuszne – mówił.

Zbigniew Ziobro: polecam strzelectwo, bardzo dobrze relaksuje

Po jej zakończeniu, Ziobro złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. Wówczas wiatr odkrył fragment marynarki, a kamery nagrały ukryty pod nią przedmiot. „Super Express” otrzymał informację od resortu sprawiedliwości.

– Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie – powiedział minister. – Polecam strzelectwo, bardzo dobrze relaksuje, a ponadto sport ten uczy odpowiedzialności – dodał Ziobro.

