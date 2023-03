Spór o Jana Pawła II. Ojciec Tadeusz Rydzyk mówi o „niepolskich Polakach”

W ubiegłym tygodniu Marcin Gutowski ujawnił kolejne, nieznane fakty z życia Jana Pawła II. Tytuł jego reportażu – „Franciszkańska 3” – nie był przypadkowy. To właśnie pod tym adresem w Krakowie znajduje się Pałac Biskupi. Tutaj Karol Wojtyła mieszkał jeszcze jako student seminarium duchownego, tutaj też przyjął w 1946 roku święcenia kapłańskie, a następnie – do czasu wyboru na papieża – pełnił posługę arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Dziennikarz stacji TVN24 rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali Karolowi Wojtyle sprawującemu wówczas funkcję kardynała. Marcin Gutowski dotarł do osób, które miały osobiście informować przyszłego papieża o przestępstwach popełnianych przez duchownych. Reporter ma także dysponować kościelnymi dokumentami, które potwierdzają zaniechania kardynała.

Dziennikarz TVN przedstawił listy Wojtyły, kościelne dokumenty i zeznania ofiar

– Są wśród nich listy kardynała Karola Wojtyły osobiście przez niego podpisywane, które świadczą, nie pozostawiając wątpliwości, w jaki sposób działał Karol Wojtyła jako metropolita krakowski wobec nadużyć w Kościele, i co zrobił z księżmi pedofilami – opowiadał dziennikarz TVN24.

Marcin Gutowski podkreślił, że ma nadzieję, że jego reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości oraz udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. – Po tej publikacji nie będziemy mieli już wątpliwości, że wiedział i to na długo przed tym, kiedy został papieżem. Teraz, brzydko mówiąc, piłeczka jest po stronie Kościoła – komentował.

O. Rydzyk o reportażu TVN24: Zamach na Jana Pawła II

Wątpliwości w ocenie materiału TVN24 nie ma z pewnością ojciec Tadeusz Rydzyk. Swoje zdanie w tej sprawie przedstawił 12 marca w Radiu Maryja. – Dzisiaj jest następny zamach na Jana Pawła II. To atak na Kościół, naukę Chrystusa, na polską tożsamość – ocenił.

– Oszczercze publikacje w mediach, oszczercze programy w telewizjach nie o polskim duchu. Mamy świadomość, że jest to atak na Kościół, naukę Chrystusa, na polską tożsamość – mówił dalej ojciec Rydzyk. O ataki na papieża oskarżył „niepolskich Polaków”. Namawiał też wiernych do modlitwy ekspiacyjnej oraz do wzięcia udziału 18 marca we mszy i pielgrzymce, która przejdzie z najświętszym sakramentem i relikwiami świętych, w tym również relikwiami Jana Pawła II.

Czytaj też:

Ks. Prusak dla „Wprost”: Musimy nauczyć się patrzeć na papieża z rysami, a nie jak na obrazek z aureoląCzytaj też:

Burza po publikacjach o Janie Pawle II. Polacy zmienili zdanie o papieżu? Sondaż