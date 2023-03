Ziobro zarzuca stacji TVN brak rzetelności. „Gdyby się tym zainteresowali...”

Zbigniew Ziobro przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że w wyniku prowadzonego bardzo skrupulatnie śledztwa nie ulega żadnej wątpliwości, że ks. Blachnicki został zamordowany, został otruty. Do takich wniosków śledczy doszli m.in. po ekshumacji ciała księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Ziobro uderza w TVN. Pytany o broń zaczął mówić o Janie Pawle II

W części przeznaczonej na pytania, jeden z dziennikarzy TVN poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących posiadania przez ministra sprawiedliwości broni. Chodzi o moment, gdy Zbigniew Ziobro składał wieniec na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu. Wówczas kamery zarejestrowały „przedmiot przypominający broń”.

– Gdyby telewizja TVN zainteresowała się szczegółami morderstwa ks. Blachnickiego, to dowiedziałaby się o metodach pracy bezpieki, które polegały m.in. na tworzeniu fałszywych dokumentów, listów, informacji, np. do kardynała Wyszyńskiego czy Ojca Świętego, by przez dezinformację rozbijać struktury Kościoła i niszczyć tych ludzi, którzy mają szczególną odwagę prowadzić działania będące nie pomyśli systemu komunistycznego – odparł Zbigniew Ziobro.

Padło pytanie o pistolet. Ziobro zarzucił TVN-owi brak rzetelności

Prokurator generalny dodał, że gdyby takie działania ze strony telewizji miały miejsce, wówczas TVN „z właściwym dystansem mógłby podchodzić do szeregu informacji, które w sposób bezkrytyczny i zmanipulowany ostatnio pokazywała w ramach jednego z programów dotyczących tamtych czasów i tamtych historii”.

Stacja TVN24 wyemitowała w ubiegłym tygodniu reportaż Marcina Gutowskiego pod tytułem „Franciszkańska 3”. Z materiału wynika, że Karol Wojtyła miał tuszować przypadki pedofilii w Kościele w czasach, gdy sprawował funkcję metropolity krakowskiego. Przypadki nadużyć opisał też Ekke Overbeek w książce „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”. Doniesienia o Janie Pawle II wywołały burzę nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

