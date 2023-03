Duklanowski straci stanowisko? W Radiu Szczecin nadal wrze. „Mam nadzieję, że może to się udać”

Groźby śmierci, zwolnienia lekarskie, bezsenność i wypowiedzenia. To ostatnio codzienność pracowników Radia Szczecin, którą opisywaliśmy we „Wprost”. Dziennikarze wciąż alarmują, że praca redakcji jest sparaliżowana, odmawiają rozmówcy, którzy byli stałymi gośćmi na antenie, wycofują się reklamodawcy. Dowiedzieliśmy się również, że w miniony piątek, po blisko dwóch tygodniach nieobecności, w rozgłośni pojawił się redaktor naczelny Tomasz Duklanowski.

– Powinien zostać zawieszony na czas wyjaśnienia sprawy, wydać oświadczenie, że wszystko zbada prokuratura. I siedzieć cicho, ale on dalej wojuje, jest bezwzględny – oburza się jeden z pracowników. – Wątpię, żeby go usunęli, mimo że wszyscy na to liczą. Jest pistoletem PiS-u, tylko teraz źle strzelił. Poza tym idą wybory, jakby go zwolnili, to by się przyznali do błędu.

Dwa dni po powrocie Duklanowski zabrał głos po raz pierwszy od śmierci 16-letniego Mikołaja Filiksa. Na łamach „Gazety Polskiej” – której jest współpracownikiem – szedł w zaparte. Przekonywał, że wcale nie ujawnił informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować ofiary Krzysztofa F., a na sprawę „trafił przypadkiem” przez osobę „związaną ze szczecińską Platformą”. – Nie napisałem, że to członkini PO. Nie napisałem, z jakiego okręgu zasiada w parlamencie – bronił się.

– Słyszałem tylko: murem za Duklanowskim – przyznaje dziennikarz radia. Choć pojawiają się pogłoski, że sprawa brana jest „na przeczekanie”, a Duklanowski może zostać wkrótce odwołany.