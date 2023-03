Jest skarga na program TVP Info. „Całkowicie świadome wprowadzanie widzów w błąd”

Przypomnijmy: prokuratura i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzą postępowania ws. upublicznienia danych, które umożliwiły identyfikację nastoletniego Mikołaja, syna poseł PO Magdaleny Filiks.

Mikołaj popełnił samobójstwo

Nastolatek popełnił samobójstwo w drugiej połowie lutego. W ubiegłym tygodniu skończyłby 16 lat. W przeszłości padł ofiarą pedofila Krzysztofa F., który był niegdyś pełnomocnikiem marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. uzależnień.

Mikołaj odebrał sobie życie kilka tygodni po tym, jak w mediach publicznych pojawiły się informacje, które mogły pozwolić na ustalenie jego tożsamości. Zdaniem części komentatorów ten fakt miał przyczynić się do tragedii.

Autor pierwszej publikacji na temat okoliczności skazania pedofila – dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski – bronił się, że użył jedynie określenia o „znanej parlamentarzystce”, bez wskazywania jej nazwiska, okręgu czy partii. Warto wspomnieć, że ta informacja była powielana przez kolejne redakcje.

Członek rady programowej TVP składa skargę

Jak donosi portal Press, członek rady programowej Telewizji Polskiej Krzysztof Luft złożył właśnie skargę na TVP Info do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedmiotem skargi jest artykuł z 7 marca oraz wyemitowany tego samego dnia program, w którym padły zarzuty pod adresem posła PO Piotra Borysa i innych polityków tego ugrupowania.

Autorzy wskazanych publikacji przekonywali, że to Borys ujawnił dane, który umożliwiły identyfikację syna Filiks. Chodzi o słowa, które padły na antenie Telewizji Polskiej pod koniec grudnia. – Dzieci, które zostały przez niego [Krzysztofa F. – red.] skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń PO – powiedział wówczas Borys.

Ponadto, w trakcie programu pojawiały się na ekranie tzw. paski o następującej treści: „Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka”, „Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka ofiary pedofila” i „Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej”.

Luft: To, co powiedział Borys, nie było niczym nowym

Luft nie zgadza się z tymi zarzutami i żąda w skardze, by przewodniczący KRRiTV Maciej Świrski ukarał TVP Info. Zdaniem Lufta doszło do naruszenia Ustawy o radiofonii i telewizji, która m.in. zobowiązuje nadawców publicznych do bezstronności i zabrania emitowania treści nawołujących do nienawiści.

„To, co powiedział poseł Piotr Borys 30 grudnia 2022 r., nie było niczym nowym. Poprzedniego dnia bowiem od samego rana Radio Szczecin i TVP Info informowały, że ofiarami, związanego z PO pedofila w Szczecinie, były dzieci znanej parlamentarzystki w wieku 13 i 16 lat. A te informacje zostały tego samego dnia dodatkowo doprecyzowane na antenie TVP Info w audycji »Jedziemy«” — napisał Luft.

Luft: Świadome wprowadzanie widzów w błąd

Jego zdaniem, Borys nie powiedział nic ponad to, co zostało opublikowane na antenie TVP Info dobę wcześniej.

„W tej sytuacji zarzucanie politykom partii opozycyjnej ujawnienia danych ofiary pedofila i obarczanie ich odpowiedzialnością za śmierć dziecka 15-letniego syna ich koleżanki było całkowicie świadomym wprowadzaniem widzów w błąd, w sprawie budzącej wielkie emocje społeczne” — ocenił Luft.

