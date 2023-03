Dlaczego Zbigniew Ziobro nosi przy sobie broń? Jest odpowiedź prokuratury

W poniedziałek na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Rogowcu odbyła się konferencja z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Gdy minister kładł wieniec przed tablicą poświęconą ofiarom wypadków górniczych, kamery zarejestrowały przedmiot przypominający broń, który miał schowany za paskiem. Tvn24.pl nieoficjalnie informował, Ziobro ma pozwolenie na broń, a wniosek o nią uzasadniał groźbami, które otrzymał.

Podczas konferencji 14 marca dziennikarz TVN zapytał o to ministra.

– Panie redaktorze, mógłbym panu zadać pytanie, ilu pana kolegów w telewizji TVN ma status pokrzywdzonego w sprawie o zlecenie zabójstwa. (...) Moje pytanie jest bardzo konkretne, bo ja mam taki status. Jest prowadzona sprawa, już na etapie sądu. Sprawca zlecenia zabójstwa jest tymczasowo aresztowany od kilku lat. Jest to jeden z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami, dopalaczami. I zlecił m.in. zabójstwo mówiącego te słowa – odpowiedział Zbigniew Ziobro.

Zezwolenie na posiadanie broni. „Ustalenia spełniają faktyczne przesłanki”

W mediach pojawiły się spekulacje, czy minister sprawiedliwości ma pozwolenie na broń. Oficjalne oświadczenie opublikowała Prokuratura Krajowa.

„W sądzie toczy się sprawa podżegania do zabójstwa ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Oskarżonym o podżeganie (zlecenie) zabójstwa jest Jan S., zwany przez media królem dopalaczy. Ustalenia śledztwa spełniają wszystkie wymagane prawem faktyczne przesłanki do posiadania przez ministra Zbigniewa Ziobro broni do celów ochrony osobistej” – czytamy w komunikacie.

Jan S. został zatrzymany 3 stycznia 2020 roku. Usłyszał 14 zarzutów dotyczących podżegania do zabójstwa prokuratora generalnego, innego prokuratora i policjantów, którzy rozpracowywali kierowaną przez niego grupę przestępczą. Sądy systematycznie przedłużały areszt tymczasowy oskarżonego, w którym pozostaje on do dziś.

Czytaj też:

Ziobro z bronią za paskiem. Owsiak: To nie podwórkowy wygłup, tylko groźny precedensCzytaj też:

Ziobro zarzuca stacji TVN brak rzetelności. „Gdyby się tym zainteresowali...”