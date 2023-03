Brutalne pobicie 16-latki w Jaworznie. „Klękaj k**** j***** i mów do kamery”

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych udostępnił w mediach społecznościowych film z trzema nastolatkami. Na wideo widać, że jedna z nastolatek trzyma drugą za włosy, która jest zakrwawiona. – K****. – Na kolana. – Wyp******** stąd. – Klękaj k****, rozumiesz to? – słychać głosy na nagraniu. – Już, chwila – odpowiada nastolatka. – Klękaj i mówisz jej, że ją przepraszasz. Klękaj k**** j***** i mów do kamery – żąda agresywna nastolatka.

Dalej wymienione jest imię i nazwisko jednej z osób. Zakrwawiona dziewczyna klęka i wykonuje przeprosiny, po czym dodaje, że powodem jest to, że obraziła dziewczynę. Po tych słowa agresywna nastolatka mówi: „dobrze k**** j*****”, po czym uderza klęczącą dziewczynę dłonią, pięścią i kolanem w twarz. – J***** k****. – P****. Nagrane? – słychać kolejne głosy.

Brutalne pobicie nastolatki z Jaworzna. Policja zabrała głos

„Przed chwilą otrzymaliśmy to nagranie. Kolejne dziecko skatowane przez młodocianych sprawców. Zawiadamiamy prokuraturę i policję” – podkreślił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Portal polsatnews.pl ustalił, że do zdarzenia doszło w Jaworznie w okolicy galerii handlowej znajdującej się w centrum miasta. Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie.

– Obecnie realizujemy czynności, które pomogą ustalić, co się wydarzyło. Dwie podejrzane zostaną prawdopodobnie w środę zatrzymane. Przesłuchujemy pokrzywdzoną – tłumaczyła sierżant sztabowa Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Bijąca nastolatka i druga, która nagrywała wydarzenie, są w wieku ok. 14-15 lat. Z kolei pokrzywdzona ma 16 lat. „Super Express” podał, że do zdarzenia doszło 10 marca.

Kolejne wideo z pobicia dziewczyny

W sieci znalazło się także inne nagranie zatytułowane: „Pobicie młodej dziewczyny z Jaworzna”. Możliwe, że jest to pierwsza część nagrania opisanego powyżej. – Co odj******? – No. – Na pewno? – No – słychać na filmie słabej jakości. Następnie prawdopodobnie dochodzi do uderzenia. – Rozumiem. – Tak, na pewno? – No. – 100 proc. pewna tego jesteś? – Tak. Wj**** ci? – J***** k****. – No mówię, że rozumiem – kończy się nagranie.

Czytaj też:

Chciał „zaimponować” kolegom, puścił wulgarny utwór podczas mszy św. Radny zawiadomi prokuraturęCzytaj też:

Kazali całować buty, przypalali papierosem, bili. Sąd podjął decyzję ws. nastolatków