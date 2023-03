Akcja „Barbossa”. Polscy funkcjonariusze rozbili pedofilską szajkę

We wspólnej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Prokuratury Krajowej, Europolu i organizacji National Center for Missing & Exploited Children przeprowadzonych zostało 87 przeszukań. W trakcie policjanci zabezpieczyli 92 komputery i 172 dyski twarde, na których znajdowało się ponad 40 tys. plików wideo oraz niemal 120 tys. zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Wszyscy zatrzymani w akcji "Barbossa" usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim. Wobec 21 zatrzymanych zastosowano areszt tymczasowy.

W ocenie policji, zabezpieczone materiały mogły być rozsyłane przez zatrzymanych za pośrednictwem zamkniętych grup oraz szyfrowanych komunikatorów. Wśród zatrzymanych poza kilkoma osobami, które już w przeszłości były podejrzane o podobne czyny, jest kobieta, która miała udostępniać intymne zdjęcia swojego dziecka konkubentowi.

Międzynarodowa akcja

W zakrojonej na szeroką skalę akcji "Barbossa" udział wzięło w sumie 372 funkcjonariuszy CBZC ze wszystkich jednostek terytorialnych w kraju. Wsparcia udzielili im policjanci z komend wojewódzkich, a także miejskich i powiatowych.



Przeprowadzona akcja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratur terenowych w całym kraju. Efekty działań to również wynik dobrej współpracy z Europolem i amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

