„Niedyskrecje wyborcze”: Tusk obiecuje, wyborcy się martwią. PiS przeszarżowało?

Polska 2050 wyraźnie traci wyborców. W niedawnym sondażu pracowni Estymator dla „Do Rzeczy” formacja osiągnęła zaledwie 7,1 proc. poparcia. Nasz rozmówca z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że jest to efekt rosnącej polaryzacji. W sytuacji, gdy PiS i PO zaczęły coraz częściej atakować się na scenie politycznej, wyborcy, którzy w przeszłości przerzucili swoje sympatie z PO na Szymona Hołownię teraz zaczęli do wracać do partii Donalda Tuska.

Szymon Hołownia teraz pewnie zastanawia się, co dalej robić. Bo do spadku poparcia dla jego partii mogła się też przyczynić decyzja o zacieśnieniu współpracy z PSL-em – partią najbardziej systemową na scenie politycznej. A to mogło zrazić wyborców antysystemowych Hołowni.