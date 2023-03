Próba porwania 9-latki w Szczecinie. Są nowe informacje w sprawie

Przypomnijmy: w środę, 15 marca, informowaliśmy o wstrząsających doniesieniach ze Szczecina.

Dziewczynka porwana w okolicach szkoły podstawowej

Nieznany sprawca wciągnął do swojego samochodu 9-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w pobliżu szkoły podstawowej nr 14. Następnie porywacz wywiózł dziecko w okolice ulic Zagórskiego i Ogrodniczej, gdzie znajduje się zalesiony teren. Na szczęście, dziecku udało się uciec.

„Z moich informacji wynika, że dziewczynka wyszła ze szkoły i poszła do sklepu obok. Kiedy wracała ze sklepu, została wciągnięta do auta. Nie wiem, jak udało jej się uciec, ale na szczęście nic się jej nie stało” – zrelacjonował w mediach społecznościowych przewodniczący Rady Osiedla Bukowo Łukasz Nowak.

Doniesienia o innych próbach porwania w Szczecinie

Portal I.pl uzupełnił, że niestety miało to nie być pierwsze tego typu zdarzenie, do którego doszło w ostatnim czasie w Szczecinie. Nieznany sprawca miał zaczepiać dzieci, po czym proponować im cukierki i wejście do swojego samochodu m.in. w okolicach szkół podstawowych nr 5 i 69.

Stróże prawa oświadczyli wówczas, że sprawa jest im znana i podjęli już postępowanie w tej sprawie. – Ze względu na charakter zdarzenia nie udzielamy szczegółowych informacji – skomentowała w rozmowie z I.pl komisarz Anna Gembala, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Prokuratura wystąpi o areszt dla porywacza

W czwartek, 16 marca, Radio Zet poinformowało o nowych ustaleniach w tej sprawie. Okazało się, że porywacz jest już w rękach policji. To mężczyzna w wieku ok. 50 lat.

Do jego zatrzymania doszło w środę wieczorem. Najprawdopodobniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty, a prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Porywacz nie znał porwanej dziewczynki

„Od rana w czwartek trwają z nim czynności w prokuraturze (...) W żaden sposób nie jest związany z porwaną dziewczynką. Śledczy sprawdzają, czy to także on już wcześniej w pobliżu szkoły częstował inne dzieci cukierkami i oferował podwiezienie do domu” – ustaliło nieoficjalnie Radio Zet.

Podano również nowe informacje ws. porwania 9-latki. Po ucieczce z samochodu dziewczynka zadzwoniła po pomoc do swojego ojca, który natychmiast zaalarmował policję. To dzięki zlokalizowaniu telefonu policjantom udało się błyskawicznie ustalić miejsce pobytu dziecka.

