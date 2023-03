Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie, świetny wynik Konfederacji

Z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że największym poparciem Polaków cieszy się Zjednoczona Prawica na którą zagłosowałoby 33,81 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 28,36 proc. Podium uzupełnia zaś Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 11 proc. respondentów.

Sondaż: Konfederacja rośnie w siłę

Zaskoczeniem może być fakt, że tuż za podium z wynikiem 10 proc. poparcia znalazła się Konfederacja Wolność i Niepodległość. To jak na razie najlepszy sondażowy wynik partii Krzysztofa Bosaka. Wszystko wskazuje, więc na to, że mimo wyraźnych zawirowań kadrowych w formacji konfederatom udało się przyciągnąć do siebie jeszcze więcej wyborców. Na zajmującą piąte miejsce w zestawieniu Lewicę, głos oddałoby 9,3 proc. badanych.

Lewica jest ostatnim ugrupowaniem w zestawieniu, którego przedstawiciele zasiedli by po wyborach w sejmowych ławach. Pod progiem wyborczym znalazło się m.in. Polskie Stronnictwo Ludowe. Na partię pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza głos oddałoby 4,53 proc. ankietowanych. "Pod kreską" znalazły się również Kukiz'15 – 1 proc. poparcia i Porozumienie 0,22 proc. wskazań. Odpowiedź "Inna partia" wskazało 1,81 proc. respondentów.

PSL w tarapatach?

Wynik PSL nie może napawać jego członków optymizmem. Mimo niewielkiego poparcia, politycy tej partii nie chcą jednak słyszeć o ewentualnej koalicji i wspólnych listach z Platformą Obywatelską. Swoją opinią na temat koncepcji startu z ugrupowaniem Donalda Tuska podzielił się Marek Sawicki.

– Nie będziemy iść na wybory na jednej wielkiej liście, z Tuskiem przegramy. Nie można przedstawić racjonalnej oferty ludziom od skrajnej lewicy do centroprawicy – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”. Szansy na zdobycie większego poparcia Sawicki upatruje w sojuszu z Polską 2050. W jego ocenie współpraca z formacją Szymona Hołowni może zaowocować nawet 20 proc. poparciem.

