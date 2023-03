Incydent z udziałem kibiców przed konferencją prasową. „Mejza wyp********!”

Konferencja w Zielonej Górze została zorganizowana w celu poinformowania kibiców o nowym sponsorze tytularnym klubu. Działacze ogłosili, że w tym roku drużyna będzie występować w zmaganiach jako Enea Falubaz Zielona Góra. Jednak to nie nowa nazwa okazała się najbardziej emocjonującym tematem konferencji.

Wulgarne wyzwiska pod adresem Mejzy

Na spotkaniu pojawił się poseł Łukasz Mejza, który zadeklarował chęć wspierania zielonogórskiego klubu żużlowego. Jego obecność wyraźnie nie przypadła do gustu zgromadzonym na konferencji kibicom. Jeszcze przed jej rozpoczęciem na sale wtargnęła grupa sympatyków klubu, którzy zaczęli skandować pod adresem polityka wulgarne hasła. Wśród nich znalazło się m.in. „Mejza wyp********!”. Dopiero po kilku minutach udało się uspokoić sytuację w pomieszczeniu i można było rozpocząć konferencję.

Oświadczenie Falubazu

Wyzwiska nie są jednak jedyną formą sprzeciwu kibiców, wobec Mejzy. Jeszcze przed konferencją, sympatycy Falubazu opublikowali oświadczenie.

„Z każdej strony docierają sygnały, że na konferencji prasowej ogłoszony zostanie nowy sponsor strategiczny. Powinna to być informacja, która ucieszy każdego kibica Falubazu, ale nie w tym przypadku. W69 nie jest miejscem do prowadzenia kampanii politycznych i przedwyborczych i my na naszym stadionie nigdy się na to nie zgodzimy – napisali przedstawiciele klubu.

„Nie dajcie sobie zamydlić oczu tanimi zagrywkami o 'wagonach pieniędzy jadących do Zielonej Góry'. Falubaz to My, Kibice, a nie żaden polityk, który znalazł sobie uznaną markę, na której spróbuje się wybić i wybielić. Głosu trybun Kibiców Falubazu nie da się kupić żadnymi pieniędzmi. Łapy precz!” – dodali

