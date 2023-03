Zabił młotkiem swoją 84-letnią matkę. Absurdalne powody zbrodni

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 13 marca we wsi Liszkowo w powiecie pilskim. Córki 84-letniej kobiety, zaniepokojone brakiem kontaktu ze strony matki, przyjechały do jej domu, by sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu zastały kobietę z obrażeniami głowy leżącą w kałuży krwi. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze przystąpili do poszukiwań sprawcy.

Jak informuje lokalny portal 7dni.pila.pl, powołując się na wypowiedź rzecznika Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, we wtorek 14 marca zatrzymano 60-letniego syna ofiary. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Tragedia w Wielkopolsce. Zabił 84-letnią matkę młotkiem

– Mężczyzna najpierw zadał kobiecie trzy ciosy młotkiem w głowę, a następnie udusił – powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prok. Łukasz Wawrzyniak. Zaskakujący jest motyw, jaki kierował 60-latkiem przed popełnieniem zbrodni.

– Twierdził, że miał problem z internetem, nie mógł doładować konta w swoim telefonie i dlatego miał zabić matkę – dodał prok. Wawrzyniak. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zabił matkę i poszedł spać w pokoju obok

Do podobnej zbrodni doszło 22 stycznia w woj. łódzkim. 53-letni mężczyzna zabił własną matkę, po czym zasnął w pokoju obok. Zwłoki 78-letniej kobiety leżące na wersalce odkryli mundurowi po wejściu do mieszkania. Sprawca miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu.

